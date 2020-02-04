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苦命女酒店拼搏養家竟惹殺機！失業男友怨顧2童勒殺母子3人　檢起訴求重刑

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▲2019年11月間，台中市中區某出租套房發生一起母子3屍慘案。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

▲2019年11月間，台中市中區某出租套房發生一起母子3屍慘案。（圖／資料照／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區出租套房2019年11月間發生陳女母子三屍慘案，警方發現屍體後循線於彰化某間網咖找到犯案的兇嫌陳男，檢察官查出他是陳女的同居男友，與陳女育有未婚生的雙胞胎兒子，因不滿陳女工作與異性曖昧不清，並讓他經常獨自在家中照顧2名幼子，長期下來心生怨懟；2人於11月3日發生爭執，陳男掐死陳女後，再將雙胞胎丟進洗衣機悶死，落網後坦承犯案，台中地檢署2020年2月4日依家庭暴力的殺人罪將他起訴，並請法官從重量刑。

陳男（29歲）落網後向檢警供稱，他以加油站等零工維生，但在2019年8月下旬失業，失業後全家生計就仰賴擔任傳播妹的陳女（30歲），而他獨自留在家中照顧2名兒子。案發當日，因陳女又與客人曖昧導致他醋勁大發，2人爆發激烈口角，他情緒失控掐死陳女，再將雙胞胎丟入洗衣機、塞滿墊子毛毯悶死。案件曝光後震驚社會，外界懷疑雙胞胎並非陳男所親生，否則怎會下如此狠手？

▲兇嫌陳男於彰化縣某間網咖被逮。（圖／資料照／記者唐詠絮翻攝）

▲兇嫌陳男於彰化縣某間網咖被逮。（圖／資料照／記者唐詠絮翻攝）

檢方表示，採集洗衣機內外的跡證後，果然採到雙胞胎的DNA，與兇嫌陳男所供之將雙胞胎塞入洗衣機悶死情節相符；將雙胞胎與陳男的毛髮及血液進行比對，鑑定報告出爐後，確認雙胞胎確是陳嫌的親骨肉。

起訴書指出，陳男與陳女為同居的男女朋友，未婚，雙方育有10個月大的雙胞胎兒子，而陳男於2019年8月底失業，並在外欠債20多萬元，一家生計重擔落在陳女身上，陳女則從事傳播小姐陪酒賺取生活費。

2019年10月13日起，2人居住在台中市光復路上的租屋套房，陳女除負擔家計外，每月還給陳男1萬8000元償還債務，陳男就負責在租屋處照看養育雙胞胎兒子，惟陳男對陳女因工作因素而與異性常有曖昧，且經常拋下2名幼子讓他獨自照顧有所怨懟。

▲兇嫌陳男落網後坦承犯案。（圖／資料照／記者李忠憲攝）

▲兇嫌陳男落網後坦承犯案。（圖／資料照／記者李忠憲攝）

直到11月3日上午，2人又因同樣原因大起爭執，陳男情緒失控，憤而徒手掐住陳女頸部，坐騎到陳女身上將其勒死。豈料，陳男鑄下大錯後竟未懸崖勒馬，認為陳女已死，2個孩子沒有了母親，自己又對外負債，將來恐無人能照顧雙胞胎兒子。

同日下午，陳男還與雙胞胎一起用餐，至同月4日凌晨，陳男將毫無抵抗能力的幼子，陸續放入租屋處的洗衣機，再塞入墊子、毛毯，蓋上洗衣機，將親生的雙胞胎兒子活活悶死。陳男犯案後，駕車離開租屋處，四處至網咖等處吃喝玩樂，至同月8日在彰化縣某處網咖落網。

檢方查出，陳男殺害陳女母子3人後，為避免遭發現及查緝，還將現場清理一番，將屍體蓋上棉被故佈疑陣，甚至開冷氣、把冷氣調降至22度，防止屍體過早腐敗，增加偵查困難度。檢察官認為陳男惡性重大，請法官從重量刑。

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