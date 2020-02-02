慣竊寒夜偷5熱水器滿載收工　下班警當街人贓俱獲！他還怨「很難拆」

▲黃姓男子寒夜狂偷熱水器，遭下班警察人贓俱獲。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

寒流來竟偷熱水器！黃姓慣竊專偷熱水器，2日凌晨趁寒流來襲，偷完5台熱水器打包收工時，卻遭剛下班準備返家的警員遇上，人贓俱獲。他認罪同時，竟還跟警方抱怨熱水器很難拆，讓警方傻眼之餘，也喝斥他「缺德」，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

第二警分局立人派出所警員黃政瀚2日凌晨2點多下勤務，返家途中經過北區中清路一段與健行路口時，發現一名男子竟推著推車沿著路邊行走，推車上還放滿東西。黃員好奇看靠近一看，發現車上竟放滿熱水器，而推車男就是專偷熱水器的黃姓慣竊。

▲男子推著推車，走在防火巷內找尋作案目標。（圖／民眾提供）

「站住！賣造喔！」黃員喝令要黃男不要動，立刻請求派出所同事到場支援，並將現場5台熱水器連人帶車一起帶回派出所。

▲▼警方將偷來的熱水器一一搬上警車，連人帶車帶回派出所。（圖／民眾提供）

黃嫌見紙包不住火，才坦認熱水器是他剛偷來的，他表示，當時在北區漢口路、山西路等處的住宅後方防火巷，趁夜偷走住戶的熱水器，打算拿來變賣。哪知道收工滿載而歸途中，竟然遇上警察。

黃嫌還抱怨熱水器很難拆，讓處理員警十分傻眼，喝斥他「寒流來拆人家熱水器，真的很缺德！」

警方表示，黃嫌是當地慣竊，專偷熱水器，警詢後依竊盜罪嫌送辦。民眾若發現家中熱水器失竊，請勇於指認。

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