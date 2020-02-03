台中賓士女酒駕搖搖晃晃遭攔　「喝一點點」蹲地求警放過她

▲酒後駕駛賓士車的李姓女子遇到攔查，蹲下哀求員警放過她。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區3日清晨5時許發生一起酒駕事件，台中市第一警分局大誠派出所員警於巡邏勤務時，發現李姓女子（30歲）開著賓士車左搖右晃、跨越雙白線，疑有酒駕行為，遂尾隨在後，最後趁李女停等紅燈時將其攔查，李女當場承認「我有喝一點點」，並蹲在地上哀求員警放過她，但警方不為所動，依法辦理。李女經酒測酒精濃度超標，警方依公共危險罪嫌將她函送。

警方表示，3日清晨5時40分許，值勤員警巡邏時於公園路及自由路發現李姓女子開車跨越雙白線，行車不穩有安全顧慮，即尾隨在後，並於自由路三段、自由二接口停等紅燈時將她攔停。經實施呼氣酒精濃度測試後，有酒精反應。

▲巡邏員警見前方車輛行駛時跨越雙白線，有違規行為，遂上前攔查。

據悉，李女遭攔查下車後，很快坦承：「我有喝一點點」，接著就蹲下將臉埋至大腿處，表現的相當懊悔，並向員警哀求可否放過她？但員警不領情，測得酒精濃度超標後，將她帶回所內偵訊，訊後，依違反公共危險罪將李女函送。

警方呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，若有飲酒請記得搭乘計程車及代駕，以策安全。若同行乘客未勸阻酒駕，最高可罰3000元，希望民眾注意配合，不可輕易以身試法。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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