西濱快速道路自撞「車頭撕裂」超驚悚！酒駕女全身骨折撿回一命

▲柳姓女子1日晚間疑酒駕精神不濟，導致自撞分隔島，車輛嚴重毀損、柳女全身多處骨折。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市1日晚間發生一起疑似酒駕自撞事故，柳姓女子昨晚10時許駕駛自小客，途經西濱快速道路台中市清水路段時，自撞分隔島，造成柳女車輛車體嚴重毀損，車頭如同被撕裂般骨架分離。警消獲報後趕赴現場處理，將受困於駕駛座的柳女拉出送醫，全身有多處骨折、幸無生命危險。經酒測柳女有酒精反應，警方將依公共危險罪嫌將她函送。

台中市消防局1日晚間10時43分獲報，西濱快速道路北上150.5公里處，發生一起自撞意外。清水及梧棲分隊的消防人員到場後，以器材把嚴重毀損的車體破壞，將受困車內的駕駛柳姓女子（36歲）救出並送醫治療。送醫後發現柳雖全身有多處骨折，不過沒有生命危險。

▲▼救護人員到場後將受困柳女救出並送醫，柳女無生命危險，救護人員直呼命大。

據悉，柳女於台中市梧棲區從事餐飲業，昨晚欲回苗栗時，經台61線北上外側車道，疑因喝酒加上精神不濟，自撞匝道分隔島，車輛嚴重受損，救護人員將她救出送醫時，發現她沒有生命危險且意識清楚，直呼：「車子都變成這樣，真是撿回一命，命大！」。

警方為柳女進行酒測，發現她酒精濃度超標，全案將依公共危險罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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