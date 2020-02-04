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防疫延後開學不怕！　24位藝術領域名師網路教跳舞、創戲、水彩

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▲▼ 防疫總動員，大家《藝》起來 。（圖／臺師大表演所提供）

▲全台24名藝術相關名師，將開「防疫總動員 大家藝起來」網路講堂，號召大家「藝」起來抗疫。（圖／臺師大表演所提供，以下同）

生活中心／綜合報導

眼看武漢肺炎疫情升溫，不少學校也要延後開學，教育部藝術領域輔導群召集人、臺師大表演所長夏學理號召全台24位藝術大學名師防疫總動員，特別攜手藝術名師籌組19門網路課程，呼籲大家「藝」起來抗疫，以網路課程撫慰被隔離的心，將在2月5日首播。

▲▼ 防疫總動員，大家《藝》起來 。（圖／臺師大表演所提供）

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▲台師大表演所教授吳義芳在網路開設舞蹈課，將示範「14天觀察期，最有益身心的養生舞蹈」。

夏學理教授日前得到重感冒開始在家自我隔離，當晚鎖在房門裡，思索著如何讓其他為了避免受到武漢肺炎病毒傳染，而待在家裡的人們可以正向以對，因此生起了製播「防疫總動員，大家《藝》起來」系列網路課程的想法，並開始進行師資徵詢。

很幸運的由藝術教授陳瓊花率先響應，而短短24小時，就有24位名師自願加入，課程自2月5日（三）下午1：30開始，在「藝術領域輔導群」FB首播，後製完成也會接續在臺師大表演所YouTube以及優酷頻道播放，免費開放民眾觀課。

▲▼ 防疫總動員，大家《藝》起來 。（圖／臺師大表演所提供）

▲課程有跳舞、創戲、水彩等藝術相關，共19門網路課程。

該課程開設有「『藝』起抗『疫』」與「宅在家」等兩系列課程。「『藝』起抗『疫』」系列的五門課，透過視覺藝術、舞蹈、音樂、律動等，讓民眾認識傳染病對文化藝術的影響、心靈力量與藝術養生之道。「宅在家」系列的十四門課，則是讓學習者在音樂、水彩、戲劇、舞蹈、說唱藝術、戲曲與詩詞吟唱，以及校園民歌裡，找到讓自己與家人、親子能夠互動成長、共創美好的機會。

▲▼防疫總動員，大家《藝》起來 。（圖／臺師大表演所提供）

▲教育部藝術領域輔導群召集人、台灣師範大學表演所所長夏學理號召藝術相關大學名師，開設「防疫總動員大家藝起來」網路講堂。

「宅在家不必然只能追劇、玩Game，也可以上網學習，讓自己與家人『藝』起身心受益！」夏學理所長邀請所有受「武漢肺炎」影響的民眾，一起從19門全新製作的網路課程裡，找到最強大的心靈免疫力！

▲▼ 防疫總動員，大家《藝》起來 。（圖／臺師大表演所提供）

▲▼臺師大表演所長夏學理號召全台24位藝術相關大學名師防疫總動員，籌組19門網路課程。（圖／臺師大表演所提供）

▲▼ 防疫總動員，大家《藝》起來 。（圖／臺師大表演所提供）

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