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台鐵228連假車票2/13凌晨開搶　推北宜100元、北花200元優惠

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▲▼春節七天連假即將展開，傍晚時分台鐵台北車站漸漸湧現返鄉人潮。。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵228連假車票，自2月13日0時起開搶。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

228連假就要到來，台鐵因應疏運旅客需要，自2月27日起至3月2日止計5天，全線加開各級列車總計134班。連假期間車票將自2月13日0時起，開放網路及電話語音訂票。

台鐵228連假期間，全線各級列車共加開134班，其中，東部地區2月28日至3月1日加開樹林－花蓮復興號共12班，台鐵也提供北宜100元、北花200元優惠票價。

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▲▼春節七天連假即將展開，傍晚時分台鐵台北車站漸漸湧現返鄉人潮。。（圖／記者湯興漢攝）

▲疏運連假人潮，台鐵全線加開各級列車總計134班。（圖／記者湯興漢攝）

一般對號列車訂票，將自2月13日（四）0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起已公布於台鐵網站（網址：https://www.railway.gov.tw/）及各車站時刻。

2月27日至3月1日，228假期東線共有4班實名制自強號班次，車票將於2月14日（五）0時起開放108年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

▲▼228連假，台鐵全線加開各級列車總計134班。（圖／台鐵提供）

▲228連假，台鐵全線加開各級列車總計134班。（圖／台鐵提供）

7班常態實名制列車訂票，則自2月13日0時起至2月15日24時止優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂2月27日至3月2日之乘車票，未訂完之座位自2月16日0時起全面開放一般旅客訂票。

7班常態實名制車次：花蓮為206次（周六行駛）、207次（每日行駛）、238次（周一至六行駛）及240次（周日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。台東為405次（周六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

另為加強疏運旅客，2月27日至3月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

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