獨／秋冬遊補助再加碼！台鐵「花東車票7折」　期間再增開團體列車

▲秋冬旅遊補助9月1日上路，交通部再加碼「花東交通優惠」，祭台鐵莒光號7折。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

擴大國旅秋冬旅遊補助於9月1日起上路，交通部將再加碼推出「花東交通優惠」，根據規劃，在秋冬國旅期間，針對台鐵花東莒光號全票及孩童票80公里以上祭出「7折優惠」，另外也會加開團體列車，提升民眾赴花東旅遊便利性。

秋冬遊補助即將推出，交通部長林佳龍先前指示，要部裡研議推出花東交通優惠措施，目前方案也出爐。在秋冬國旅期間，台鐵將祭出花東莒光號全票及孩童票80公里以上7折優惠，但團體列車、觀光列車、跨日列車除外。

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▲在秋冬遊補助期間，搭乘莒光號赴花東，全票及孩童票80公里以上有7折優惠。（圖／記者季相儒攝）

另外，為提升旅客赴花東的便利性，也規劃增開團體列車，假日花東自強號周五去、周日回，預計在秋冬國旅期間增開30列次，增加團體座位數。

秋冬遊補助自9月1日至12月31日實施，方案包含自由行、團客最高皆可補助住宿1000元，周日至周五均適用。若至離島（金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球等）自由行者，還可再多使用一次補助，不分平假日均補助1000元，等於自由行旅客最多可享2000元補助。