口罩實名制配售量大減　藍委質疑：每天消失近100萬個口罩去哪？

▲新任立委萬美玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

武漢肺炎疫情造成口罩搶購潮，行政院長蘇貞昌拍板，2月6日起口罩將實施實名販售，每人每7天僅能購買2片。對此，國民黨立委萬美玲4日在臉書發文質疑，改成實名制後，每日配售的口罩從260萬大減為162萬個，質疑每天消失近100萬個口罩流向為何，呼籲行政院應公開每天收購的口罩量，配售多少及未配售的流向，解決民眾恐慌。

針對行政院拍板口罩購買改為實名制，規定每個人7天內只能限購2片，萬美玲雖表示認同，但認為七天每人只能買兩片，肯定不夠。

萬美玲指出，行政院原本規劃2/1至2/15每天配售260萬個民用口罩到四大超商跟藥妝店，現在改成實名制，由6505家健保特約藥局每家配售250個口罩，等於每天只配售162萬個民用口罩，「原本應該每天配售260萬個民用口罩大減為每天只配售162萬個口罩，這些每天消失將近100萬個民用口罩到底跑去哪？」

萬美玲表示，簡單計算，從6到15日，每天少100萬個民用口罩，等於政府會少配售1000萬個民用口罩，再加上改變配售點，兩天停售的520萬個民用口罩，等於國內將有1520萬個民用口罩可能不知去向，在眾人都疾呼應該增加每個民眾購買口罩量的同時，政府卻有這麼多民用口罩未配售，根本不合理。

萬美玲呼籲，行政院應該立即公開說明，數字上看起來消失的民用口罩，到底用在哪裡？尤其現在一罩難求的狀況下，行政院有責任及義務公開政府每天收購的口罩量，到底配售出來多少？若是有未配售的民用口罩又是用去哪裡了？唯有相關資訊完全公開透明，才能有效解決民眾買不到口罩的恐慌。

其他人也看了這些...

► 口罩2/6起健保卡「實名制」到藥局買 身分證末碼「單雙號」分開購買！

► 7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！ 官方關鍵5點教學

► 蘇貞昌改良口罩實名制 先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

►超越藍綠，就靠她了