雲端最前線／公開收容所引恐慌？200多人武漢包機返台

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247位台商3日深夜抵達桃園機場，指揮官陳時中表示，除5人就醫外，餘均已分區域安置。就醫的5人中，有2人是因腹痛就醫，另3人則有發燒狀況，已送入負壓病房隔離觀察。《雲端最前線》4日邀請台北市醫師公會常務理事張孟源、屏東醫院主治醫師吳欣岱、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

武漢肺炎持續延燒，現在還在感染者糞便裡驗出陽性反應，連沖馬桶都傳有感染危機？不少人提倡一定要蓋上馬桶蓋，避免糞口傳染，但真的有用嗎？另外全台口罩荒，網路出現許多重複使用的解決方法，像是用紫外線燈照射半小時，太陽曝曬保持乾燥三天後就能重複使用，防疫說法眾說紛紜，專業醫師一一解惑。

因應防疫，台灣祭出口罩限買政策，但引發民眾搶購潮、爆發「口罩之亂」，使得行政院長蘇貞昌3日宣布，未來口罩將實施「實名制」，每人7天限購2片。不過，蘇在疫情剛爆發時曾表示「口罩一定夠」，而今卻限購，真是牛皮吹破了？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。