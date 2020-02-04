口罩實名制7天限買2片　她揭一方法「一天可省100萬片口罩消耗」

▲武漢肺炎在全台掀起口罩之亂。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡玟君／台北報導

口罩實名制將於2月6日上路，每人憑健保卡在藥局購買，7天內限買2片。藥師公會發言人沈采穎除建議政府應採民眾一包5入口罩、10至15天領一次，同步呼籲政府，應要求有慢性病處方籤的民眾，可到就近的社區藥局領藥，減少上醫院就能減少戴口罩，「這樣口罩消耗量也會降低，一天粗估可減少100萬個口罩消耗量。」

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▲全台各地都出現買口罩人潮。（圖／記者姜國輝攝）

沈采穎直言，7天2片口罩是不夠的，且有慢性病處方籤民眾會上醫院拿藥，去醫院就一定得戴口罩。她呼籲政府應該強制規定，有慢性病處方籤的民眾第2次、第3次領藥時，改上社區附近藥局領藥，減少上醫院就減少戴口罩，這樣口罩消耗量也會降低，多出的口罩就可以發給更多需要的人。

▲口罩實名制2月6日起在藥局上路。（圖／記者蔡玟君攝）

全台從6日開始，可持本人健保卡到全國6,505家健保特約藥局購買口罩，每個藥局每天配給200片成人口罩、50片兒童口罩；52無藥局偏遠鄉鎮，將由該地衛生所代辦。

口罩實名制採人潮分流，身分證字號末碼單號者，每周一、三、五購買；雙號者，每周二、四、六購買；周日則開放所有人購買。為便利上班或行動不便者，民眾最多可持一張親友健保卡代為購買，但僅限12歲以下兒童健保卡購買兒童口罩，一樣是兩個10元。