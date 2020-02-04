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月中將赴日旅遊「家人死命反對」！他怕「害旅伴賠錢」陷窘境...急求解

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▲▼日本,電車,街道（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲日本旅遊。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者張嘉晏／綜合報導

為防堵武漢疫情，不少醫生都呼籲民眾少出入人多擁擠的密閉空間。有網友的出國計畫也因此出現了小插曲，原來家人死命反對他在月中前往日本旅遊，但他又擔心自己不去，會害第一次出國的旅伴跟著賠錢，無法做出決定，只好上網求助於鄉民。

一名網友4日在PTT女版發文，他表示幾個月前就和朋友約好要在2月中去日本旅遊，但由於武漢肺炎疫情擴大，日本確診病例又增加，家人基於擔心，這兩天開始極力反對他出國玩。

請繼續往下閱讀...

「但是總不可能丟我朋友自己去。」原PO表示，好友是第一次出國，現在又是非常時期，如果取消的話等於要害對方也認賠機票、住宿等費用，因此陷入兩難，求助鄉民們「大家還是會不顧家人反對照去嗎？」

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO因為月中的旅行，陷入兩難。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，一票網友勸他「錢是小事」，還是等疫情過了再說，「跟對方討論看看啊，說不定對方也不好意思跟你提」、「我不敢去」、「夏天再去吧」、「昨天剛把機票+Agoda飯店全取消，畢竟健康比較重要，不敢賭」、「不會去，覺得這樣玩的不盡興」、「要坐飛機，整趟旅程提心吊膽的何必」。

不過也有人認為，若確切落實自我保護的措施，還是可以照常出遊，「不要在人超近超擠的熱點，沒你想的那麼恐怖」、「自由行我就會去，跟團我就不會去」、「我目前就在日本，其實沒有很恐怖」、「台灣都改口說特定條件下才需要戴了，不用嚇自己，不過該保的旅遊險一定要保」。

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