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「 所有賭場暫停半個月」 澳門政府防疫不惜損百億

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▲即日起澳門宣布賭場暫停半個月。（圖／翻攝 澳門全攻略）

▲即日起澳門宣布賭場暫停半個月。（圖／翻攝 澳門全攻略）

記者任以芳／澳門綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情在世界擴散，截至4日中午，澳門一共確診10例感染新型冠狀病毒肺炎個案。根據港媒報導，澳門行政首長賀一誠今天最新宣佈，暫停所有賭場活動半個月，並呼籲所有澳門民眾不要外行動。

▲即日起澳門宣布賭場暫停半個月。（圖／翻攝 澳門全攻略）

▲即日起澳門宣布賭場暫停半個月。（圖／翻攝 澳門全攻略）

賀一誠果斷宣佈暫停賭場服務，被外界視為防賭疫情最大殺手鐧，賭場收入瞬間蒸發上百億台幣。根據澳門資料顯示，2019年賭場收入為2925億澳門元（單位:澳門幣，同下），將近上兆台幣。外界估算，澳門賭場停業半個月，損失120多億收入，並且牽動旅遊觀光人潮。2019年澳門旅遊人次超過4000萬人潮，大陸、香港、台灣佔比超過一半，台灣一直是澳門第三大客源。

▲澳門特首賀一誠。（達志影像／美聯社）

▲澳門特首賀一誠。（達志影像／美聯社）

目前澳門出現確診個案後，政府宣佈進一步的防疫措施，當地居民以成本價8元購買口罩，每人每10天可到指定商店購買10個，需登記身份證。賀一誠也宣佈和鄰近珠海市商討，防止疫情傳播，兩城市各自禁止發熱的旅客出入境，這個措施不會在澳門機場實行。

除了暫停賭場觀光，政府機關基本服務全面暫停，只保留緊急服務，公務員會繼續在家工作。延長當地中小學校和大專院校的春節假期，避免學生在校園內互相感染。賀一誠表示，他曾與中國著名呼吸病學專家鍾南山通話討論肺炎疫情，並引述鍾南山說法，未來兩周是關鍵，而最好的措施是留在家中。賀一誠也呼籲所有澳門居民，如果爆發疫情，傷害會更大，希望澳門民眾體諒政府的措施。

▼澳門規定乘客搭巴士必須戴口罩。（圖／澳門特別行政區政府網站）

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