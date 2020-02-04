▲武漢台商「直送林口、烏來、中部檢疫所」，上午6時20分安置完畢。（圖／記者謝帆盛攝）

記者嚴云岑／台北報導

武漢肺炎持續延燒，247位台商3日深夜抵達桃園機場，由檢疫員進行檢疫後分別送醫或居家隔離。中央流行疫情指揮中心今（4）日上午8時30分臨時召開記者會，說明台商包機返國處置事宜。指揮官陳時中表示，他一路跟著返台台商到中部安置處所，6時20分全數安置完畢。

陳時中提到，返台台商與家屬中，有一對母子肚子痛，另有3人發燒，其中2人比較輕微，有呼吸道症狀，隔離檢疫進到負壓病房，做相關檢查，有69位到中部，28位到烏來檢疫所，另有148位到林口檢疫所，一切都十分順利。

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陳時中表示，從昨天白天起，所有人員都在桃園機場做相關的檢疫與演練，一切檢疫措施都以最高標準進行，飛機直接進到大型維修棚，與外界隔離，防疫人員有上機做基本準備檢疫，下機後也換上隔離衣，有確實隔離。行李有請化學兵做消毒，並做X光檢驗。

現場有做相關檢查，第一關是發燒篩檢，第二關是健康評估，依序完成。從11點開始進行到3點才完成所有程序，3點後陸續往北、中部進行。周志浩執行官在北部，陳時中指揮官到中部。凌晨5時5分，遊覽車到中部安置處所，有先做衛教宣導，以及生活需知，再做相關登錄，直至5時45分入住完全，化學兵再做消毒，到6時20分才全數完成。

「階段性任務告一段落。」陳時中表示，此次武漢台商返台，隔離措施做得很安全，檢疫也做得很專業，外來只剩下照顧。

依據《ETtoday新聞雲》現場直擊，從武漢返台的247人3日深夜11點47分搭機抵達桃園機場，但因為有感染疑慮，由檢疫員著防護服進行檢疫，衛福部長陳時中也到場坐鎮。如今經過至少3小時檢疫，10輛遊覽車、3輛救護車陸續駛出，並由警車開道護送。其中2輛遊覽車一路開上國道北上，於凌晨4時許抵達北部，軍方化學消毒兵在一旁待命。

接受檢疫的247人身穿藍色防護衣，戴上N95口罩，各自拎著行李，在防護人員引導下填寫資料，排成一條藍色的隊伍，接受全面檢疫。現場有超過百名工作人員，而且停放10輛遊覽車，待檢疫完成後將247人載離。

根據中央流行疫情指揮中心規劃，目前已選定2類場所作為隔離使用，這些民眾回台後除接受檢疫，也要隔離14天，隔離地點包括軍營、部會閒置的會議聽、住宿空間，並由專人提供食宿、監測健康狀況，但具體執行訊息保密到家。

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