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中捷公司今全面接管捷運綠線　力拚年底通車營運

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▲中捷公司接管捷運綠線，力拚年底通車。（圖／台中市政府提供）

▲中捷公司接管捷運綠線，力拚年底通車營運。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線預計年底通車營運，台中捷運公司3日全面接管並進駐全線18個車站及路軌，台中捷運公司董事長林志盈表示，捷運人員即日起展開各項設備操作、維修保養等密集訓練，為年底通車營運全力衝刺。

▲中捷公司接管捷運綠線，力拚年底通車。（圖／台中市政府提供）

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台中捷運綠線全長16.71公里，共有18座車站，除頭、尾2站為平面車站外，其它16座車站都是高架車站，中捷公司已於去年12月16日接管北屯機廠內車輛與軌道維修廠，今天又接管全線站及路軌，站務人員同步進駐並啟動營運的各項設施及設備運作，如電梯、扶梯、月台門、售票機等。

維修人員同時也進駐車站及北屯、烏日兩座主變電站，依系統廠商所提供的維修保養手冊，每天安排一班維護人力模擬營運狀態，進行電聯車、通訊、行車監控、電力、機廠設備、自動收費系統、水電消防、環控、土建、軌道等維修保養作業，待人力報到並完成訓練後，即比照營運模式執行24小時值勤作業。

林志盈指出，公司接管後還會進行一連串模擬演練，包含12項維修類演練、24項綜合演練，內容涵蓋列車故障、車站火災、旅客疏散等單一或多重事件複合式演練，藉由長時間且不間斷的訓練，工作人員才能面對通車營運後的各項挑戰，提供市民安全、舒適的捷運系統。

至於原訂於2月1日至5日開放捷運文心森林公園站讓民眾參觀，碰上武漢肺炎疫情而取消一事，未來將適時開放部分車站供民眾參觀，傾聽民意，作為日後營運參考。

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