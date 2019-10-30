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中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光

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記者陳俊宏／綜合報導

台中捷運綠線預計2020年通車，日前測試連續7天不間斷試車，必須要達到訊號測試、車速、定點到站都精準，才能夠算完成。而18個捷運站體包含軌道分成三個工程階段，目前有兩段已經完工，最後一段也預計在11月中旬完成。為了通車準備，中捷公司預計招考528個名額，薪資從26K到36K不等。

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

▲日前中捷展開7天不間斷試車，每天早上6時出發，開到凌晨0時收班。（圖／東森新聞／下同）

請繼續往下閱讀...

中捷綠線上軌道試車，從北屯機廠出發，一共跑18個捷運站，工程人員在車廂內注視每個環節，每站都不能出差錯。台中捷運工程處處長黃國書表示，試車過程中不能有任何狀況產生，如果超過標準的話，測試就必須要重來。

日前中捷展開7天不間斷試車，每天早上6時出發，開到凌晨0時收班，全程無人駕駛，必須要達到訊號測試、車速、定點到站等，只要一個訊號異常，這7天就得重新來過。

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

▲▼中捷綠線上軌道試車，從北屯機廠出發，一共跑18個捷運站。

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

▼中捷綠線上軌道試車，從北屯機場出發，一共跑18個捷運站。

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

事實上，捷運工程處試了第三次才順利完成，也奠定中捷重要里程碑，接著不定期放車試跑，完成7天測試後就是站體及出入口工程，以目前進度分成三段，第一期北屯機廠G0站今年2月已完工；第二期G10到G17最後一站也在10月25日完工；最後一期、中間的G3到G9車站預計11月中旬完成，等於進度已達8成。

黃國書指出，投資人必須要依照這塊基地未來的開發構想，提出一個開發建議書，由廠商透過市場機制，就這兩塊基地做最有效的開發。

為了通車準備，中捷公司也開放招考，預計找來528個名額，包含服務、維修、行政人員，薪資在2.6萬到3.6萬元左右。而外界也好奇通車後的票價多少，可能攸關民眾的搭車意願。

►中捷綠線18站位置

北屯總站（G0）：位於北屯機廠內
舊社站（G3）：松竹路與舊社巷交叉路口附近
松竹站（G4）：北屯路上，鄰近舊社公園，與台鐵松竹車站共站
四維國小站（G5）：文心路與興安路、天津路交叉路口附近，鄰近四維國小
崇德文心站（G6）：文心路與崇德路交叉路口附近
中清文心站（G7）：文心路與中清路交叉路口附近
文華高中站（G8）：文心路與河南路交叉路口附近
櫻花文心站（G8a）：文心路與櫻花路交叉路口附近
台中市政府站（G9）：文心路與台灣大道路交叉路口附近
水安站（G10）：文心路與大業路交叉路口附近
文心森林公園站（G10a）：文心路與向上路交叉路口附近，緊鄰文心森林公園
南屯站（G11）：文心路與五權西路交叉路口附近
豐樂公園站（G12）：文心路與文心南五路交叉路口附近，鄰近豐樂公園及南苑公園
大慶站（G13）：建國北路上，與台鐵大慶車站共站
九張犁站（G14）：建國路，鄰近環中路六段
九德站（G15）：建國路、興華街64巷附近
烏日站（G16）：建國路、光日路交叉口附近
台中高鐵站（G17）：高鐵台中車站專用區內

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

▲▼工程人員注視每個環節。

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

▲▼外界相當期待中捷綠線通車。

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

▼中捷綠線最後一期中間的G3到G9預計11月中旬完成。

中捷完成「7天不間斷試車」站體最後一期11月完工　將招考528人薪資曝光。（圖／東森新聞）

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