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少女用身體換毒...這次說「不要」！渣男供毒又性侵遭判4年

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▲海地籍男子去年4月在屏東墾丁參加春吶活動時，對女大生涉嫌強逼口交，事隔半年遭女大生提告強制性交。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲毒蟲男對一名16歲以上但未成年的少女「霸王硬上弓」，被告強制性交遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者孫于珊／台北報導

一名楊姓男毒蟲2019年3月初，在台北市住處給2名未成年少女小涵和茵茵（均為化名）第二級毒品甲基安非他命後，竟與2少女發生性行為，儘管茵茵反對，但楊男仍「霸王硬上弓」，先以手撫摸茵茵胸部再性侵得逞。台北地院審結，判楊男有期徒刑4年，可上訴。

楊男挨告後，不承認有無償轉讓毒品，也矢口否認有何強制性交犯行，辯稱當天2少女只有在他家聊天吃東西而已。

茵茵則反駁稱，當時她精神恍惚地躺在客廳沙發上玩手機，後來小涵有提議發生性行為，並先與楊男開始「活塞運動」，後來小涵拉她一起加入，同時脫她的衣服，不久楊男就上前摸胸親嘴。茵茵說，她有用手反抗，也有跟小涵及楊男說不要，但沒有反抗成功，楊男就直接硬上。茵茵坦承，因為想要得到毒品，她跟楊男發生很多次性行為，但強調這次性行為是違反她意願！

小涵也表示，楊男先跟她發生性行為結束後，她就去洗澡，有聽到茵茵說不要，洗澡出來時看到楊男用手摸茵茵的胸部，摸完後就跟茵茵發生性行為，而茵茵有推楊男，但楊男壓著茵茵，事後茵茵有向她抱怨楊男為什麼要這樣，還說她有不舒服、被強迫的感覺等語。

雖2少女因為吸毒關係，證述前後略有不一，法官審酌後，仍認定楊男犯成年人對未成年人轉讓第二級毒品罪，判他有期徒刑7月，同時楊男又犯強制性交罪，被判有期徒刑3年6月，2罪合併應執行有期徒刑4年。

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