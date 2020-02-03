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外籍男搭訕弱女「第一天就要」…遭拒惱羞痛毆「闖紅燈」鬼扯：她強迫我

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▲吳姓男子2017年間借住堂弟桃園市租屋處，竟趁堂弟收假回部隊性侵其女友。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

▲外籍男在西門町盯上患思覺失調症的瀅瀅，把她哄騙到旅館痛毆性侵得逞，到案後竟辯稱是「被強迫」，法院依對精神障礙之人強制性交判他8年徒刑，民事判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

記者羅志華／台北報導

巴基斯坦籍男子Wanes Nasir於2016年間，在西門町搭訕身心障礙女子瀅瀅（化名），不料2人早上逛街，下午Nasir就把瀅瀅帶到旅館，更不顧她還在生理期且激烈反抗，將她強壓在床上痛毆性侵得逞。法院依對精神障礙之人犯強制性交罪，判Nasir徒刑8年，目前上訴最高院；民事部分，北院1月31日判瀅瀅獲賠70萬。

據判決，Wanes Nasir以探親名義來台，於2016年9月29日上午10時許，見瀅瀅在西門町獨自徘徊，上前搭訕得知她是身心障礙人士，2人閒話幾句開始手牽手散步、逛街，直到下午5時許，Nasir提議到旅館休息，瀅瀅不知如何拒絕，只好跟著他走。

Nasir在房內向瀅瀅求歡，但瀅瀅還在生理期，且更不想跟才認識不到一天的男人發生關係，不料Nasir白天在外裝出一副紳士模樣，晚上在房內一遭拒絕就惱羞，不但將瀅瀅強壓在床上，更一拳打在她臉上，強逼瀅瀅口交、性侵得逞，過程中瀅瀅一度穿衣服要走，卻慘遭Nasir脫光強行留下，左手臂也留下大片瘀傷。

直到2人因超過時間仍沒退房，房務人員才報警處理，警方發現瀅瀅是通報協尋人口，事後才查出這起離譜的性侵案件；瀅瀅患思覺失調症本已穩定控制，但慘遭Nasir蹂躪後，好幾個月都在驚恐狀態，甚至連在自家都不敢下樓，更數次自殘，需要父母日夜輪流照顧才能度日。

Nasir到案後，說詞幾度反覆，一下否認犯行、一下又說因為害怕沒說實話，只坦承與瀅瀅擁抱、親吻，更辯稱是瀅瀅強迫他發生性行為，「可能她真的很需要」。

法院審理時，參考瀅瀅的驗傷結果，顯示她在左臂、左胸有多處瘀傷，胸部、下體也驗出Nasir的DNA，血跡檢測結果也驗證瀅瀅生理期的說詞，依對精神障礙之人犯強制性交罪，判Wanes Nasir徒刑8年，並於執行後驅逐出境，案件上訴最高院審理中。

民事部分，瀅瀅家屬向Nasir求償100萬元，北院認為瀅瀅應獲賠70萬元，考量瀅瀅已從犯罪被害人保護協會獲賠40萬元（事後由協會向加害人追討），1月31日判Wanes Nasir應賠瀅瀅30萬元，可上訴。

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