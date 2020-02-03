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買不到超商口罩...阿姨質問店員「怎沒主動通知！」作家當場笑了：沒人欠妳

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▲御姊愛。（圖／翻攝臉書／MissAnita 御姊愛 （徐豫））

▲御姊愛。（圖／翻攝臉書／MissAnita 御姊愛 （徐豫））

記者張嘉晏／綜合報導

「店員沒有欠妳一個口罩。」知名兩性作家御姊愛（徐豫）今日（3日）發文表示，自己在超商領包裹時，見到一名中年婦女沒有買超商口罩撲空，竟怒氣沖沖地質問店員「怎麼沒有主動通知我口罩來了？」態度令人咋舌，驚人之語也讓她忍不住當場笑了。

「口罩是用來防口水的，不要因為口罩噴更多口水。」御姊愛今日在粉專上分享在超商看到的景象，她表示下午到超商領網購包裹時，在短短的取貨時間內，就至少聽到3組客人前來詢問有沒有口罩。

請繼續往下閱讀...

「不好意思，今天口罩已經賣完了喔！」她指出，同樣的話男店員已重覆了3遍，臉上也滿是歉意。御姊愛說，隨後一名中年婦女進來，直接插隊想買口罩，聽到店員的回覆後仍繼續追問「是幾點賣完的？」當店員模糊回答「大概7、8點左右吧！」阿姨便開始得理不饒人、連珠炮般地審問。

▲▼超商口罩售完。（圖／讀者提供）

▲超商口罩售完，阿姨失去理智狂質問。（示意圖／讀者提供）

阿姨質疑，為何早上7點多來時店員說沒有口罩，對方則解釋「可能是您來的時候，配貨還沒來。」阿姨又問，「那為什麼你們昨天說中午會來，我今天中午來又說賣完？」對此男店員則是回應，配送車進貨的時間並非他們能決定的，每天都不太一樣。

御姊愛說，男店員從頭到尾都是客氣地有問有答，不過阿姨並沒有就此滿意離開，下一秒甚至語出驚人地表示「那你為什麼沒有主動通知我口罩來了？！」讓她忍不住當場笑了出來。

「店員並不欠妳一個口罩。事實上，沒有人欠妳什麼。」御姊愛認為，如果一定要買到口罩才能安心的話，那應該就要勤勞一點多跑幾間店，不要死守同一間超商；若是屬於超緊急的狀況，非需要一個口罩不可，那不如打電話到政府機構通報，也許問題還有可能被解決，實在無須把自己的焦慮無限依賴到別人身上。

貼文一出，網友們紛紛表示「第一線的服務人員，真的辛苦您們了」、「在危急時，才能看出人性」、「講得真好」、「買不到口罩又不是小七的錯」、「希望大家都能理性面對」。

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