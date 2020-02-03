紐時：專家認武漢肺炎越來越像流行病

▲新型冠狀病毒的傳播比較像高度傳染性的流感。（圖／路透）



文／中央社

隨著武漢肺炎病例激增，讓許多權威傳染病專家開始擔心，擴散中國全境的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）終將擴散全球並成為像流感一樣的流行病。

《紐約時報》報導，科學家目前還不清楚新型冠狀病毒有多致命，所以仍不確定疫情大流行可能造成多大的破壞，不過科學家對病源容易在人際之間傳播的共識日增。

科學家發現，比起傳播速度緩慢的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS），新型冠狀病毒的傳播比較像高度傳染性的流感。

傳染性越來越像流感

美國「國家過敏與傳染病研究院」（National Institute of Allergy and Infectious Disease）主任佛奇（Anthony S. Fauci）說：「它的傳染性非常非常高，幾可肯定將成為大流行，但它會成為災難性的流行病嗎？我不知道。」

過去3週來，實驗室確診的病例從中國境內約50例飆升到全球23個國家1萬4000例，目前死亡人數超過360人，只有1人是死於海外，其餘死亡病例全在中國境內，死於海外的病患也是武漢人。

許多流行病學模型預估，實際病例數恐高達10萬甚至更多。雖然新型冠狀病毒擴張速度不像流感或麻疹那麼快，不過已比病毒學家在SARS和MERS開始出現時觀察到的速度快得多。

SARS於2003年7月被消滅，流傳9個月來的確診病例僅8098例；MERS從2012年開始流傳，至今已知病例僅約2500例。

目前致死率約2% 有可能再降

專家表示，目前最大的未知數，是全球到底有多少人會死於新型冠狀病毒。SARS當年致死率約10%，MERS目前是每3名患者約1人死亡。

1918年爆發的「西班牙流感」致死率約2.5%，但由於當年感染人數龐大，加上當時醫療條件遠不比現在，因此有2000萬到5000萬人病死。

相較之下，2009年爆發高度傳染性的H1N1新型流感造成約28萬5000人死亡，比季節性流感一般致死人數要少，致死率相對低，約在0.02%。

新型冠狀病毒已知病例的致死率約在2%上下，不過由於篩檢人數愈來愈多，且更多輕症被檢驗出來，致死率可能會下降。

美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）前主任佛利登（Thomas R. Frieden）表示，新型冠狀病毒「愈來愈不可能被控制住」。

他說：「因此（病毒）有可能會像流感和其他微生物一樣擴散，但我們還不知道會擴散到多遠、多廣，或者多致命。」佛利登現在負責營運非營利組織「決心挽救生命行動」（Resolve to Save Lives），致力對抗流行疫情。

▲成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）



H1N1當年也被看成末日

要精確估算2019新型冠狀病毒的致死率，必須等到某些研究完成：驗血看多少人具有抗體、進行家戶研究瞭解家庭感染的頻率，以及透過基因序列來判斷某些病毒株是否較其他病毒株危險。

專家們表示，對高度傳染性的病原而言，關閉邊界從來無法完全成功防疫，因為邊境總會有漏洞，但關閉邊界和嚴格篩檢有助延緩病毒傳播速度，爭取研發治療藥物或疫苗的時效與空間。

還是有專家持較審慎樂觀的態度。世界衛生組織（WHO）的首席緊急應變專家萊恩（Michael Ryan）就說「有證據顯示，這個病毒仍能被控制住，世界各國必須繼續嘗試」。

2009年新型流感病毒最早從墨西哥韋拉克魯斯州（Veracruz）養豬場一帶出現。佛奇表示，疫情爆發初期，「墨西哥人還說是世界末日，但結果並沒有那麼嚴重」。

無症狀帶原者從來不是主要威脅

一些未經證實的報導與德國刊出的一篇研究指出，有些感染武漢肺炎但未有症狀者能通過檢疫，使得機場等邊境查驗更困難。歐洲疾病預防與控管中心（European Center for Disease Prevention and Control）日前發表的流行病學模型預估，有75%從中國返抵歐洲者在返國前仍是潛伏期，不會因發燒而在機場被檢出。

但佛奇說，無症狀帶原者「向來不是流行病的主要傳染源」，大部分染病者仍是被所認識的發病者所傳染，像家人、同事或病患等。

武漢肺炎疫情有可能隨天氣變熱而趨緩。流感、麻疹與諾羅病毒都是在寒冷、乾燥的空氣條件下發威，SARS當初也是在冬天爆發，MERS的傳染也是冬季達顛峰，但武漢肺炎仍可能在入秋後捲土重來，如同主要的流感，不過屆時人們可能已有疫苗在手。（譯者：李佩珊／核稿：陳亦偉）

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