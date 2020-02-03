火神山醫院內部構造曝光！2人住1間「設備超豪華」…特殊雙門箱子有妙用

▲武漢火神山醫院內部構造曝光。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

經過連日奮戰，武漢火神山醫院於2日正式移交給解放軍醫療隊管理使用，並於3日開始接診患者。今日，中國建築集團發佈醫院病房內部實拍圖，曝光這個8天就建成的醫院的內部構造。據悉，每間病房裝有通風孔，保證輸送到病房中的都是經過淨化後的空氣，除此之外，病房裡還設有獨立的衛浴裝置。

此外，與普通的病房不同，火神山醫院病房中還配有特殊的「箱子」，它有著兩扇門，病房外的醫護人員將所需物品放置其中，病房內的醫護人員再從裡面取出來。這樣能起到更好的隔離作用，防止醫護人員的交叉感染。

▲▼病房內部。（圖／翻攝自微博）

據《央視》報導，因為武漢肺炎疫情持續擴散，參照2003年抗擊SARS期間北京小湯山醫院模式，武漢市決定建設火神山醫院，集中收治新型冠狀病毒感染的肺炎患者。

從除夕夜開工以來，武漢火神山醫院一直在加班加點緊急建設，2日，火神山醫院正式交付。3日早上，武漢市急救中心10輛救護車集結待命，準備向火神山醫院轉運患者。

火神山醫院不設門診，主要救治確診患者，編設床位1000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室。

醫院每個病房佈置兩張專用病床，房間中有一個單獨的小視窗，還有一個玻璃窗，方便醫護人員拿取物品。病房裡配備空調、通風設施、消毒設備，此外還有一間獨立廁所，內置馬桶、洗臉池、熱水器、淋浴等設施。

▲每個病房都有廁所。（圖／翻攝自微博）

經中共中央軍委主席習近平批准，軍隊抽組1400名醫護人員已於2月3日起承擔武漢火神山新型冠狀病毒感染肺炎專科醫院醫療救治任務。此次抽組的醫療力量來自全軍不同的醫療單位，其中，聯勤保障部隊所屬醫院抽組950人，先期抵達的陸軍軍醫大學、海軍軍醫大學、空軍軍醫大學450人納入統一編組。此外，從解放軍疾病預防控制中心、軍事科學院軍事醫學研究院抽組15名專家組成聯合專家組，現地指導醫院疫情防控工作。

醫護人員中有不少人曾參加小湯山醫院抗擊SARS任務及援助獅子山（Sierra Leone）、賴比瑞亞抗擊伊波拉（Ebolavirus）疫情任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

▲▼武漢火神山醫院。（圖／翻攝自微博）