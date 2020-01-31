不畏寒冬！淡水暖警送暖不間斷　親送物資至弱勢家庭助過年

▲淡水水碓派出所員警吳世斌寒冬送暖，幫助弱勢家庭渡過年節。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

記者陳豐德／新北報導

農曆春節期間，新北市淡水警分局水碓派出所警員吳世彬除了堅守工作崗位外，也不忘到轄區的弱勢家庭及獨居老人發放平安袋，更自掏腰包分送了50個紅包，並偕同所內同事奉獻愛心，親送物資和現金到宜蘭的「幸福轉運站」幫助弱勢家庭，受助民眾開心地直呼「揪甘心！」，年節期間感受到人民保姆濃濃的人情味。

春節期間，到處瀰漫著年節的歡樂氣氛，但仍有不少弱勢家庭與獨居長者缺乏物資過年，水碓派出所警員吳世彬有感於過往家中生活處境困苦，每逢春節期間都會利用休假及勤餘時間，贈送轄區弱勢家庭平安袋及紅包，好讓他們也能感受到年節的溫馨。

警員吳世彬除了照顧自己轄區的里民外，今年仍持續透過臉書社團關懷弱勢，他發現宜蘭縣五結鄉的「幸福轉運站」缺乏物資，28日便與派出所同事警員蔡欣妤購買民生物資驅車前往宜蘭親自送到弱勢家庭手中，物資裡還特別買了10箱的保久乳，希望小朋友能夠攝取足夠的營養，健康長大，也期盼能夠達到拋磚引玉的效果，讓社會大眾一起發揮愛心關懷弱勢族群。

淡水警分局表示，同仁主動關懷及提供物資給轄區弱勢家庭及獨居長者，更將愛心擴及他縣市的弱勢團體，殊值嘉許，希望藉由人民保母的關懷，讓每一位居民都能感受到年節的溫暖，平安過好年。