快訊／武漢首批200台人乘18：50起飛東航　第二批最快5號返台

記者陳政錄／台北報導

滯留武漢400多名台人，首批約200人預計今晚搭乘18：50起飛的陸籍東方航空包機返台，飛行時間2小時15分鐘左右，若乘機前檢疫順利，最快9點多就可以抵達桃園機場。台北市家長會長協會總會長徐正文今（3日）下午連線正前往集結點中的武漢台人，證實此一訊息。

▲滯留湖北台人家屬出面請願。（圖／記者徐斌慎攝）

徐正文日前為協助武漢台人返家，與滯留民眾家屬成立後援會出面請願，並於今（3日）下午向記者說明最新進展，與正前往各地區集結點的武漢滯留台人視訊連線。

▲台北市家長會長協會總會長徐正文受訪，並視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

徐正文表示，根據台辦和台協提供給當地台胞的訊息，要求他們約6點到6點30分於機場完成檢疫手續並登機，如果順利的話，最快今晚六點五十分起飛，按照飛行時間計算，有機會於九點多抵達台灣。

徐正文說，當地台辦對於協助台人返台相當重視，從各地方行政區，出發前往機場的集合時間，也從原本的下午兩點，一直提前到一點三十分，並對他們強調，若遲到和有發燒等症狀，就無法上飛機。

根據現場連線的返台民眾說法，她是短期赴武漢旅遊，一早收到訊息後，就相當期待，終於回台灣的心情當然很開心，也願意配合相關檢疫。武漢台辦方面也通知他們，必須攜帶好證件，以及1200元人民幣備用，並將會在登機前完成檢疫手續。

據了解，目前武漢約有400多位台灣民眾滯留，整個湖北省根據徐正文統計，人數在503人以上，也有部分為在當地常駐台商，不一定會返台。

目前湖北台辦、台協已經通知湖北省其他城市的台灣民眾，在明、後天在當地政府協助下，前往武漢市集合，預計第二批返台包機最快2月5日就會來，至於起飛時間和執機航空公司待定，徐正文說，「如果不夠，可能還有第三批。」