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文大學生抗議隔離地　柯文哲打臉昨日自己：我也覺得是不是軍營好？

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記者楊亞璇／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，滯留武漢的台灣人將回台，台北市長柯文哲爆料，台北市分到的是陽明山上的台銀宿舍，讓衛福部長陳時中揚言依照相關規定處理；如今消息曝光後，文化大學學生會發聲明反彈。對此，柯文哲3日受訪表示，他自己也覺得，「是不是找軍營比較好」，打臉自己昨日的說法。

柯文哲3日上午接受媒體聯訪表示，中央政府要把大陸的台胞撤回來，要標準檢疫14天，全台灣有規劃五個收容地點，台北的收容地點需要北市府支援醫療人力、警衛、後勤補給，所以他看過資料。

他認為，「幾百人要在一個收容所，不可能說台灣的家屬不知道，周邊居民不知道，甚至我們去支援的人都不知道，這不可能嘛」，這麼龐大的一個計畫。

柯文哲強調，「公開透明就是說，與其在那裡遮躲掩藏，不如就是...我也沒有去講太多，大概就這樣，我沒有特別爆料幹什麼，有什麼惡意，that’s all」。

對於文化大學學生反彈，柯文哲說，「那其他四個地方還沒公佈勒」，他強調公開透明，「大陸為什麼今天這個疫情會失控，就是隱匿嘛」，因此他認為要公開透明，並做好該有的防備，「我們的敵人是武漢肺炎，不要自己內部裡面製造敵人」。

對於文大學生恐慌，柯文哲表示，「老實講當時我在看那個地點，我也覺得說，是不是找軍營比較好」，隨後要說他自己沒意見，中央政府想怎麼幹就怎麼幹。

不過，昨日柯文哲受訪時，聽聞指揮中心選定軍營作為安置場所，直呼「你說用軍營？不是吧」，稱隔離應一人一間，軍營因是通鋪不適當，如今卻又提到軍營比較好，對此，柯文哲強調，他是說空間應該還是找比較空曠的地方。

▲▼柯文哲時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

▲柯文哲時事聯訪。（圖／記者呂佳賢攝）

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