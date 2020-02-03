輕症患者「回家自我隔離」非常危險！鍾南山揭5大疫情關鍵點…答案全在這

▲鍾南山 。（圖／財新網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山2日接受央視記者專訪，就新型冠狀病毒感染的肺炎無症狀患者如何防控、火神山醫院作用、確診患者病死率等5個關鍵問題作出了解答。

1. 火神山醫院建成投入使用的作用是什麼？

鍾南山：由於武漢病房不夠，很多疑似甚至確診的輕症患者只能回家，這是非常危險的。火神山醫院建成後，可以容納這些人，使他們得到很好的觀察和照顧。這樣緩解了現有定點醫院的壓力，大醫院重點還是考慮搶救重症病人。

2. 如何看待這次疫情的病死率？

鍾南山：到2月2日，確診病例病死率大概是2.3%、2.4%。因為患者集中，武漢病死率要高於外地，但不應該因病死率低就放鬆警惕。總的來說，與H7N9、MERS、H5N1相比，病死率相對低，但比普通的流感要高。

3. 返程高峰，防控要注意什麼？

鍾南山：之前我講過，從外地回到武漢的人，十多天潛伏期過去，沒病也就沒事了，生病的話可能已經在當地治療。因此回到武漢的人，問題不是很大。但從武漢地區出去的人，還是值得注意。

4. 無症狀感染者應如何防控？

鍾南山：無症狀感染者不是很多，但是有。這些人絕大多數與確診病人接觸過，或有武漢接觸史才去做檢測。有報導稱，個別無症狀感染者可以自己治癒，也有個別無症狀感染者可以傳染給別人。所以只要檢測是核酸陽性，就一定要隔離，要重視這個問題。

5. 普通群眾怎樣戴口罩才更科學更節約？

鍾南山：普通群眾很少用「N95」口罩，也不需要，普通外科口罩就可以。只要有公眾集會的地方應該考慮戴，但不是任何地方都戴。你去球場，人沒有多少，用不著戴。口罩沒必要每次換著用，一般是4個小時。口罩只要保護得好，把貼臉的那一面疊起來，脫口罩時手不要沾它，這樣放的話就可以繼續用。