▲記者會由台東縣長饒慶鈴與市長張國洲等人共同參與。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東每年度的盛事元宵節系列活動，1日晚間在南京路廣場舉行「日耀台東 旺炸寒單」記者會，台東縣長饒慶鈴與市長張國洲等人共同點亮有寒單爺、原住民、客家及在地農特產品釋迦元素的花燈車。活動在玄武堂10名寒單爺上陣演出前，由市長張國洲扮演寒單爺上轎接受排炮洗禮，勇敢地出演希望國泰民安。

▼「日耀台東」元宵記者會，首場炸寒單震撼登場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

張國洲表示，元宵節系列活動在今晚的記者會打頭陣，首炸虎爺及寒單爺，相傳傳統習俗寒單爺可以怯除瘟疫，2月8及9日2天的眾神佛遶境遊行活動，可以將目前的武漢肺炎疫情平息，還給人民身體健康的環境，2月15日在海濱公園舉行高空煙火晚會，會中邀請東方美人團及歌手吳汶方、吳申梅及曾昱嘉，深受民眾喜愛的炸寒單則是最終場，燦爛的高空煙火秀每年吸引數萬名民眾觀賞，歡迎全國民眾來台東作客。

饒慶鈴則進行武漢肺炎的衛教宣導，雖然台東目前沒有疫情產生，但如果有發覺輕微發燒情況的民眾，請在家休養，出門看繞境遊行請配戴口罩，保護自己也保護別人，正月15及16日平平安安透過炮炸寒單及元宵，將一整年晦氣怯除，迎向未來非常好的2020年，大家賺大錢、身體健康。

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