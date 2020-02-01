台中天津商圈慎重面對防疫　22年來首度停辦元宵活動

▲中市北區知名的北平美食商圈及天津服飾商圈，慎重面對防疫工作，決定取消連續22年舉辦的元宵慶祝活動。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導ㄕ

武漢肺炎疫情延燒，台中市北區知名的北平美食商圈及天津服飾商圈，慎重面對防疫工作，決定取消連續22年舉辦的元宵慶祝活動。北區賴興里長盧冬松表示，要中斷已維持22年的傳統固然可惜，但為了鄰里居民的健康安全，只好忍痛停辦。

▲中市北區知名的北平美食商圈及天津服飾商圈，決定取消連續22年舉辦的元宵慶祝活動。

盧冬松說，「能為民眾服務是他年少時的夢想，沒想到這是條不歸路，自他開始做里長後再無二心，一頭栽下去就是22年，且樂在其中。」盧冬松原是位影視公司的老闆，後來選擇棄商從政，而賴興里在他努力的22年中，發展出近百億商機，堪稱是全台最有身價的里長。

盧冬松甫上任時，便觀察到轄區內的北平路小吃店毗鄰而居，天津路則群聚南北服飾業者，他靈機一動，想出「吃在北平，穿在天津」的口號，並以此展開社區整體營造計畫，逢過年時更規劃成年貨大街，22年下來，成為了中部人最熱門的年貨採買區，單月營業額直逼億元大關，創造出近百億的商機。

▲▼北區賴興里長盧冬松（上圖中），為社區連續22年規劃元宵活動，吸引當地居民踴躍參加。（圖／民眾提供）

盧冬松指出，賴興里自2000年開始在社區舉辦元宵節活動，以「彩繪燈籠慶元宵」主題，首創將社區里民彩繪燈籠的藝術之美掛滿整個天津街道。他說，除了每年的母親節複診、社區元宵聯歡，目前正爭取到台中市建設局於轄區內山西公園修建，並且已經完成。今年首度停辦元宵聯歡活動雖然可惜，但為了鄰里的居家安全只好忍痛停辦。

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