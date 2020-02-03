黃智賢列6點批口罩黑箱　嗆政府強徵產能「供給就要公平化」

▲四大超商及藥妝店口罩幾乎都被搶購一空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌24日宣布管制醫療用口罩、N95出口，以供應內需，但還是有不少民眾買不到口罩。媒體人黃智賢2日在臉書PO文中點出6大項爭議，批評台灣口罩共產之後就進入「黑箱」，既然都在產能上強迫徵收了，卻不管控、不交代、不透明供給，「最重要的是，公平化。」

黃智賢認為，工廠雖然在初六開工，也被政府以統一價格徵收，口罩之亂卻越演越烈，「所有相信蘇貞昌口罩保證的人，還是買不到」，就連台北市長柯文哲都提出質疑並要求公布貨物流向，民眾有需要卻買不到，導致口罩成為不安全感和恐慌的來源，「那麼，既然政府已經把全台灣的口罩，全部拿在手裡了，為什麼不能用最公平的配給制度？你在產能上都強迫徵收了，卻在供給口罩上，完全不管控，完全不交代，完全不透明，完全黑箱，為什麼？」

▲民眾排隊買口罩。（圖／記者劉維榛攝）

黃智賢也提到，台灣每個人都有可以進行控管的健保卡，「為何不用健保卡，做口罩購買的管控？」只要把每人限購的數量定下來，將區公所、衛生所、社區藥局當作限購點，這樣就不必搶購，畢竟每人每週可以購買的數量是固定的，也不會引起恐慌，因為國家能保證你最基本的需求量，即使是沒有特權、沒有門路、沒有關係的人，也可以買到。

「防疫視同作戰，台灣的科技產業之强大，健保體系之普及，都可以確保讓口罩的配給，可以公開化，透明化，及時化。最重要的是，公平化。」黃智賢除了對政府徵收口罩提出是否有黑箱的質疑，同時也希望部分反中人士可以放下成見，讓沒有門路的人可以憑健保卡買到口罩，也可以保有最低限度的安全感。