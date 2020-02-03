侯友宜提議憑健保卡領口罩　經濟部聽到了「不錯再研究」

▲侯友宜親自到藥局、超商實測，結果都買不到口罩。（圖／翻攝自侯友宜臉書影片）

記者黃翊婷／綜合報導

新北市長侯友宜2日呼籲中央應該做好口罩的監控管理，而且可以效法澳門、新加坡依身分證或健保卡等證件領取。對此，經濟部商業司認為，憑健保卡領去的建議不錯，後續會再進一步研究是否可行。

「市長都買不到了，市民怎麼買得到？」侯友宜談到，經過盤點得知新北市的工廠一天可以生產116萬片口罩，但隨著疫情進入高峰期，醫療用品由中央統籌分配，但他自己曾在7點到9點間跑了多間超商、藥局，結果全都沒有口罩，民眾也紛紛反應買不到，因此希望中央能正視這個問題，將每天的產量、各縣市的配發量、生產端、物流端以及後端配發據點一一公布，做好監控與管理。

此外，侯友宜也建議可以效法澳門、新加坡，讓民眾憑身分證或健保卡等證件領取口罩，或許就能安定民心，避免恐慌搶購潮。根據《聯合報》報導，經濟部商業司認為侯的建議不錯，後續會再進一步研究，但如果要增加釋出量，就要看產能是否可以跟上，目前每日徵購的數量約400萬片，扣除醫療、防疫公務以及醫院附近超商、藥局等需求，其餘都會全數釋出讓民眾購買，不過，考量到工廠都是製造達一定數量才會請物流來收貨，經過分送抵達超商的分流中心還得點收分批，最後才會鋪貨到各門市，作業上還是需要一點時間。

而對於憑證件購買口罩一事，媒體人黃智賢2日也在臉書PO文中發表見解，她認為，台灣每個人都有可以進行控管的健保卡，「為何（政府）不用健保卡，做口罩購買的管控？」只要把每人限購的數量定下來，將區公所、衛生所、社區藥局當作限購點，這樣就不必搶購，畢竟每人每週可以購買的數量是固定的，也不會引起恐慌，因為國家能保證你最基本的需求量，即使是沒有特權、沒有門路、沒有關係的人，也可以買到。

▼藥妝店或是超商的口罩幾乎都是一到貨就被掃光。（圖／記者唐詠絮翻攝）