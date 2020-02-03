政府2億打造生產線！日產「600萬口罩」需1個月　柯P：盲目擴廠

記者趙蔡州／綜合報導

武漢肺炎蔓延引起「口罩之亂」，各大藥局、藥妝店口罩缺貨引起民眾擔憂，政府為增加口罩產能，決定出資2億建立60條口罩生產線。前總統馬英九認為，「口罩之亂」應該是通路導致，對於建立生產線並不反對；台北市長柯文哲則表示「不該盲目擴廠」，「最理想的，應該是現有的產線，想辦法24小時增量（產）。」

武漢肺炎引發台灣口罩荒，民眾哀號買不到口罩，超商、賣場全都大缺貨，政府雖然緊急宣布統一調度口罩、價格統一，並限制購買數量，但仍有許多民眾買不到。為了解決口罩問題，政府決定花2億元建置60條生產線，盡快在1個月內提升口罩產能，每天從400萬片提升每天1000萬片。

▲前總統馬英九表示，口罩分配通路應該先檢討。（圖／東森新聞）

前總統馬英九表示，產能應該不是問題，口罩分配通路應該先檢討。他說，「原來行政院的計劃，應該是沒有問題的，可能是在通路上面發生問題，必須要趕快檢討，不然的話民眾會恐慌，雖然不見得每個人都需要口罩，但很多人覺得他要以防萬一，這種心理是很正常的，所以政府千萬不可以低估。」

台北市長柯文哲認為，政府如果要管制口罩問題，最安全的方法是用配給，至於政府出錢建設生產線，一旦未來武漢肺炎疫情和緩，增購的機器可能就浪費了，「所以也不是盲目擴廠，其實最理想是，用現有的產線，24小時增量（產），而且你要再增加新的生產線，最快也要四五個禮拜，沒有那麼容易。」

▲柯文哲認為，政府不應該盲目擴廠。（圖／東森新聞）

但不管選擇哪一個方式，其實都要增加人力投產，國防部日前就接獲中央政府指示，將會派官兵前往工廠生產線協助口罩生產。國防部發言人史順文表示，「有關的製作技術、如何增加產量、產能，這些部份都要配合民間工廠，我們討論後會遣派適當的人力協助。」

經濟部2日晚間表示，週末兩天口罩的生產量真的比較少，主要的原因是許多口罩製造商年假時就開工，使得許多勞工一直工作沒有休息，勞工朋友週末兩天實在需要陸續休假，因此週末兩天抵達超商、藥局通路的口罩數量，相較平日確實會少一點。

▲政府將出資近2億元建立60條口罩生產線。（圖／東森新聞）

經濟部強調，目前已經有不少製造商以「全天候輪班生產」的方式製造口罩，但還有一些廠商需要協助。有關後續加班的人力缺口，還有全天候輪班生產所需的新增人力，經濟部將會協助動員後備軍人來幫忙，希望能盡快讓民眾不用再為口罩搶破頭。

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