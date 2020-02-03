台灣疑似通報破千例！武漢台商「確診肺炎不能登機」　溫州列二級流行地區

▲台灣截至目前共通1,007報名嚴重特殊傳染性肺炎個案。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎疫情未停，台灣截至目前共通1,007報名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中10名確診；滯留武漢的台商也有望包機回台，中央疫情指揮中心表示，目前都還在協調中，但確診台商不能登機；另外，考量浙江省溫州市當地可能已有社區傳播發生，明（3）日起將溫州市列二級流行地區。

根據中央疫情指揮中心統計，昨（1）日新增89例通報，截至目前共通1007報名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中10名確診、829名已排除，91名初檢陰性，其餘隔離檢驗中。

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而武漢封城後，仍有近500名台商滯留武漢，有望包機回台，但回台後必須隔離。對此，陳時中證實，目前已經做好準備，會有專人監測健康狀況和提供食宿，確切時間還在持續溝通中，但確診個案不能登機，登機台商包括全機人員也都必須全面著防護衣。

武漢肺炎也讓台灣口罩大缺貨，陳時中說，台灣一直是口罩進口國，目前現有的工廠產線全開，但總產量跟使用量有落差，經濟部也在研議提升產量的方式；而對於兒童口罩短缺，明（3）日會有50萬片口罩送到幼兒園，由園方看狀況使用。

另外，由於中國大陸浙江省溫州市近日累積確診病例數持續上升，截至昨日已達265例，為湖北省以外二級行政區中最高者，當地可能已有社區傳播發生。陳時中表示，考量溫州市有直航班機，雙方人員來往密切，因此明（3）日起溫州市列二級流行地區，入境民眾如有溫州旅遊史，需列入居家檢疫對象，居住地在溫州陸人則禁止入境。