快訊／疫情有變化？　中央疫情中心20：00緊急召開記者會

記者董美琪／綜合報導

中央流行疫情指揮中心為因應「武漢肺炎疫情」，2日20:00於疾管署召開記者會，詳細目前疫情狀況，將於稍後會上說明。

中央流行疫情指揮中心指揮官今（2日）宣布，為降低武漢肺炎病毒在校園傳播機率，高中以下延後開學2週，指考日期不變，暑假延到7月15日放，為史上首例。

台北市學校教育產業工會痛批政府前後矛盾，一邊說不用每個人都帶口罩，一邊又臨時宣布延後開學，搞到好像事情很嚴重，整個政策是荒腔走板。

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為降低病毒在校園傳播機率，中山大學、成功大學和逢甲大學等7校都宣布延後開學。教育部今也宣布，高中以下學校延至2/25開學預計。教育部確定的防疫政策是，只要有中港澳旅遊史的教職員工生必須進行14日居家隔離。

至於各大學部分，潘文忠表示，會依照指揮中心最新疫情研判，跟各大學討論完後再做決定，另外，陸生回台方式及後續如何隔離，都會待討論後統一對外說明。

此外，為讓家長可以照顧小孩，教育部及勞動部也研擬小學以下學生家長可請防疫照顧假，請假期間，雇主應予准假。勞動部長許銘春表示，因為寒假推遲2周，因此防疫照顧假可以請到14天，公司要不要給薪則要看個別公司的規定處理。



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