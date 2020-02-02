「林口阿姨」發口罩附酒精！1小時內掃光　上百居民排爆淚謝：住這好幸福

▲「林口阿姨」託日本友人購買的口罩抵台。（圖／翻攝蔡淑君臉書）



記者許力方／綜合報導

武漢肺炎國內確診10例，全台口罩仍有缺貨狀況，各式防疫工具堪稱比黃金還珍貴。「林口阿姨」國民黨新北市議員蔡淑君繼發放6000片公益口罩後，2日再度於服務處再發放一批兒童口罩1100片，她託日本友人購買的口罩抵台，又獲贈500個台製口罩，下午開始發放，1小時內就被搶光，現場來了上百人排隊，感動直呼「真的很感激，尤其是兒童口罩，超難買的」、「住林口好幸福」！

有民眾日前捐贈6000片口罩做公益，委託蔡淑君代發，日前吸引上千人排隊領取，一人限領一份、3片口罩。據悉，一名長者因看到她兒子做蛋糕，過年期間還在加班，希望給予實質鼓勵，就募集來6000片口罩，以她的兒子名義捐作公益，交由服務處消毒、分裝、發送。

蔡淑君1日深夜表示，託日本友人購買的兒童口罩終於抵台，半夜緊急在服務處加班，準備隔天發放，未料上午又有友人表示，公司進了一批兒童口罩，願捐贈500片委由她代發，共1100片、75%酒精1000瓶，將於下午2時開始發放，她希望讓家中小孩缺口罩的民眾優先領取，每人限領一包口罩（每包2張）附贈一瓶酒精，

林口阿姨發放公益口罩，吸引上百人來排隊，短短不到1小時就發完。林淑君說，很多小朋友領口罩需要有健保卡，造成很多家長不方便，希望政府能有更有效的配套措施。

▼「林口阿姨」發口罩附酒精！1小時內掃光。（圖／翻攝蔡淑君臉書）

