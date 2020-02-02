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乾冷天氣掰了！未來一周北東2波變天　「雨最多」時間點出爐

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周2波東北季風影響，北東轉濕涼。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，接下來有2波東北季風影響，第一波在周二、三，從先前的乾冷轉為濕涼，迎風面北部、東半部將轉有雨天氣，其中周三東北部有較大雨勢。周四、五各地高溫回升，但下一波東北季風周六（8日）起再增強，北東再轉雨。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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▲一周天氣出爐，周二、三東北風影響，北東天氣轉涼。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，雖然寒流影響結束了，不過因為輻射冷卻效應的關係清晨溫度回升的比較慢，周一清晨各地還是偏冷，尤其西半部空曠、近山區的平地仍然會有11度左右的低溫，白天之後溫度則會迅速回升。

氣象預報員李孟軒指出，未來一周主要為2波東北季風影響的天氣，周一起東半部及北部山區有局部短暫雨；周二、三則為第一波東北季風增強時候，屆時迎風面北部東半部及中南部山區將有零星降雨，其中，東北部在周三（5日）更可能有較大雨勢出現。

周四、五（6、7日）東北季風減弱，白天氣溫回升，東半部地區和北部山區仍有局部短暫雨，其餘地區則是多雲到晴。周六、下周日（8、9日）再迎來下一波東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於氣溫部分，由於冷空氣目前僅為東北季風等級，因此未來一周低溫會比近日還高，周二、三及周六、日北部低溫約13-15度，主要反應在北部高溫變化比較大。

今明2天北部白天高溫大致22度，但在東北季風影響的周二、三，會降為16-19度，周四、五又回到22-23度，周六迎第2波東北季風高溫又會降至18度。中南部地區高溫略降1~2度，大致都還有25-27度。

▲▼大雨,豪雨,暴雨,下雨,雨天,梅雨,撐傘。（圖／記者賴文萱攝）

▲周二、三受到東北季風影響，迎風面北部東半部及中南部山區將有零星降雨。（圖／記者賴文萱攝）

氣象局也將天氣分為北中南東做各地區詳細解說。北部部分，周一仍然是多雲到晴的好天氣，白天高溫可以來到24度左右，還蠻溫暖的。周二、三東北季風增強，天氣轉陰並有短暫雨，直到周四東北季風減弱後，才又轉回多雲到晴的天氣。

不過周六（元宵節）東北風又增強，再度轉為陰天有短暫雨的天氣。至於溫度部分也隨著東北風的強弱呈現，周一暖、周二周三轉涼、周四周五回暖的狀況。

中南部部分，還是一貫的維持冬天單調的天氣型態，未來一整周都是晴到多雲的天氣，不過白天氣溫溫暖、清晨偏涼，日夜溫差比較大，穿著方面要注意一下。另外，4日清晨會有局部霧發生，在低能見度中行車要留意。

東半部由於是東北風的迎風面，雖然不是整天都在下雨，但多少會有些短暫雨出現，外出備著雨具會保險一些。其中因為5日東北風偏強帶來的水氣多，東北部地區可能會有較大雨勢發生。溫度方面也因為雲量偏多白天氣溫比西半部再低一些，其中周二三、周六因為東北風強一些，天氣較涼。

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