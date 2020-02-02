今晨6.1度！20縣市低溫特報持續　本周要下雨了「兩波鋒面接力」濕冷變天

▲吳德榮說，周二、周三鋒面掠過，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局觀測，今天（2日）清晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的6.1度。氣象專家吳德榮說，今、周一晴朗早晚冷，周一晨部分地區的平地氣溫仍將降至10度以下，周二北台灣變天。

氣象局今晨持續對20縣市發布低溫特報：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號（非常寒冷）】

桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼氣象局持續對20縣市發布「低溫特報」。（點圖可放大／氣象局）

▼今起寒流逐漸減弱，各地清晨低溫回升。（圖／氣象局）

氣象局表示，今晨在輻射冷卻影響下，氣溫仍明顯偏低，高雄以北及東北部低溫約9至12度，屏東及花東約14、15度，特別在空曠、近山區、花東縱谷及金門局部地區有10度以下的氣溫，甚至在桃、竹、苗空曠、近山區有6度左右的氣溫。

氣象局說，白天起寒流逐漸減弱，氣溫回升，預測北部、東北部及東部地區高溫20、21度，東南部地區約22度，中南部地區24至26度，西半部日夜溫差相當大，可達10度以上；降雨方面，各地大多為多雲到晴，因水氣較少，僅東部及東南部地區有局部短暫雨。

氣象局指出，周一寒流減弱，清晨夜裡輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，其他地區約25、26度，中南部留意日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，東半部及北部山區有局部短暫雨。

氣象局提醒，周二至周三東北季風影響，北台灣天氣較涼，白天高溫稍降，低溫變化不大；但水氣略增，北部、東半部地區及中南部山區轉為多雲有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴、早晚亦涼、日夜溫差大的型態。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周四、周五東北季風稍減弱，白天氣溫回升，東半部地區和北部山區仍有局部短暫雨，其餘地區則是多雲到晴；周六東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周一寒流逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升，但入夜後輻射冷卻作用強，周一晨部分地區的平地氣溫仍將降至10度以下，但地區明顯減少。



吳德榮表示，周二、周三鋒面掠過，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨，鋒後的冷空氣雖不強，但北台灣高溫下降、天氣轉濕冷，中南部影響輕微僅雲量略增；周四天氣好轉，氣溫回升；周五另有一波鋒面從北部海面掠過，迎風面有局部短暫雨，水氣較前波少；周六起天氣逐漸轉乾，呈現3天1小波的週期變化。