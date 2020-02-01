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今晨3.5度！20縣市低溫特報持續　下周「兩波鋒面接力」濕冷變天時間曝

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲吳德榮說，下周二、下周三鋒面抵達，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（2月1日）清晨持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度，尤其西半部及花東縱谷局部地區低溫仍有機會下探到3至6度。氣象專家吳德榮提醒，下周有兩波鋒面，北台灣下周二變天。

氣象局今晨持續對20縣市發布低溫特報：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號（非常寒冷）】
新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】
基隆市、台北市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼氣象局持續對20縣市發布「低溫特報」。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

根據氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在新竹縣峨眉的3.5度，其次為苗栗縣大河的3.6度；人工測站方面，淡水7.1度、梧棲8.3度、新竹8.3度、台中8.4度、台北8.5度。

氣象局說，今白天各地大多晴朗，僅花東偶有零星雨，白天氣溫略為回升，北部地區高溫17、18度，東半部地區19、20度，中南部地區22、23度，有陽光下感受較為舒適，但依舊寒冷，也要注意保暖。

▼寒流加上輻射冷卻作用，全台變「凍番薯」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周日、下周一寒流逐漸減弱，清晨夜裡輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約20至23度，其他地區24至26度，中南部留意日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有花東偶有局部短暫雨。

氣象局表示，下周二、下周三東北季風影響，北台灣天氣稍涼，白天高溫略降，水氣也略增，北部、東半部地區及中南部山區轉為多雲偶有局部短暫雨，中南部地區仍為多雲到晴、日夜溫差大的型態，北台灣高溫稍降回到16至20度；下周四、下周五東北季風稍減弱，東半部地區和北部山區仍有局部短暫雨，其餘地區則是多雲到晴。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，截至今晨5時26分，各區平地最低氣溫如下：桃竹苗約4度（大溪3.9度、峨眉3.7度、西湖3.8度）、新北約6度（深坑區5.8度）、中部約6度（南投中寮5.6度、雲林斗南6.1度、嘉義東區6.5度）、南部約6度（台南佳里區6.0度、高雄內門區6.2度）；宜、花、東約6至8度（東澳8.1度、光復6.8度、瑞和6.7度）、台北市約6度（大安區6.4度）。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天起至下周一寒流逐日減弱，白天因有陽光曝曬，氣溫逐日回升；但入夜後輻射冷卻作用強，周日清晨部分地區的平地氣溫仍將降至10度以下，但地區逐漸減少。

吳德榮表示，下周二、下周三鋒面抵達，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨，鋒後的冷空氣雖不強，但北台灣高溫下降、天氣轉濕冷，中南部影響輕微僅雲量略增；下周四天氣好轉，氣溫回升；下周五另有一波鋒面抵達，迎風面受影響，天氣呈現3天1小波的週期變化。

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