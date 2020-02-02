家長憂搶不到口罩！　北市幼兒+兒童每日需求量超過19萬副

▲北市副市長黃珊珊。（資料照／記者黃克翔攝）

記者楊亞璇／台北報導

為因應武漢肺炎疫情，中央宣布即日起至2月15日為止，徵用國內口罩並分配到各家超商、藥妝、藥局販售，不過許多民眾卻抱怨口罩搶不到。台北市副市長黃珊珊1日在臉書表示，北市幼兒口罩每日需求6萬6千副，北市兒童口罩每日需求則有12萬5千副，她已將家長們擔心買不到口罩的聲音轉達行政院。

行政院自1月31日起，將全數徵用國內口罩工廠的生產一般醫用口罩及外科手術口罩，同時，行政院也召開「地方政府民政衛政防疫會議」，黃珊珊指出，她在會議中將民眾買不到口罩，尤其是幼兒及兒童用的口罩，以及開學後家長們擔心買不到口罩的聲音轉達行政院。

黃珊珊表示，北市幼兒口罩每日需求6萬6千副，北市兒童口罩每日需求則有12萬5千副，另外，疾管署昨日也通令各地方政府統計8大類人員人數，並根據此一資料統一配用，台北市以此原則務實申報需求為18萬8408人，便於中央確實控管口罩供需。

▲許多民眾抱怨買不到口罩。（圖／記者蔡玟君攝）

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