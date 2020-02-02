中部戰區空軍出動8架大型運輸機　配送醫療人力和物資到武漢

▲空軍出動8架飛機緊急空運軍隊支援湖北醫療隊。（圖／翻攝自京報網）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續燃燒，大陸政府下令武漢市「封城」，交通運輸停頓，大部份的商店和企業紛紛停止營業。為了可以順利配送物資，空軍2日早上出動8架大型運輸機，分別從沈陽、蘭州、廣州、南京起飛，將醫療資源送往武漢。

根據《京報網》報導，按照中央軍委命令，空軍出動8架大型運輸機，向武漢緊急空運795名軍隊支援湖北醫療隊隊員，以及58噸物資，於今日（2日）上午9時30分抵達武漢天河機場。這是繼汶川、玉樹抗震救災之後，空軍參與非戰爭軍事行動，同時出動大型運輸機數量最多的一次。

▲▼8架大型運輸機，從瀋陽、蘭州、南京及廣州出發，空運醫療隊員及醫療物資往武漢。（圖／翻攝自京報網）

2日的凌晨1時30分，中部戰區空軍航空兵8架大型運輸機，冒著雨先後從軍用機場起飛，凌晨4時開始分別抵達瀋陽桃仙機場、蘭州中川機場、廣州白雲機場、南京祿口機場，完成醫療人員和物資的裝載之後，便飛往武漢。上午8時55分，8架大型運輸機每隔5分鐘依序降落在武漢天河機場。

帶隊執行任務的空軍航空兵的副師長王全勝表示，受到任務通知之後，全體官兵全力投入到緊急空運的任務中，緊急制定輸送預案，挑選適合的機組人員，並規劃飛行的航線，確保機組可以以最好的狀態進行此次的任務。