不滿80歲重度失智母碎念…逆子竟拿「掃把猛K頭」！見血還瞎扯：不小心滑到

▲他不滿80歲罹患重度失智的母親碎念，竟持掃把毆打對方。（示意圖／視覺中國CFP，與本案當事人無關）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名楊姓男子因不滿高齡80多歲罹患失智症的老母親碎念，竟拿著掃把柄朝母親頭部重擊，當場見血，事後還瞎扯是看到母親快要跌倒，才用掃把想撐住對方，但這一番說詞被目擊全程的女看護打臉。基隆地院審理後，判楊男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

判決指出，曾在一間大型上市公司擔任高階主管的楊男，2018年9月19日下午1時30分許，在母親位於基隆的住處持掃把柄朝母親頭部毆打，導致對方頭皮出現3公分的傷口，動手的原因竟只是因為母親失智不停碎念。

楊男坦承弄傷母親，但他辯稱，「當時我在掃地，看到母親坐在椅子上要站起來，快跌倒，情急之下就用掃把柄要撐住媽媽，結果掃把沒對準，滑到她的頭部造成受傷」；事發時在場的女看護則證稱，是楊男持掃把朝楊母頭部毆打，楊母才會受傷。

基隆地方法院勘驗各項事證後，認為楊男的說詞是在推卸責任，且他明知母親已高齡80多歲，又患有重度失智，竟因不耐母親失智碎念毆打母親，犯後又毫無悔意，依傷害直系血親尊親屬罪，判處他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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