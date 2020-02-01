左腳受傷右腳又被鐵絲綁　佛心民眾救浪浪「虎克」…網友：真的很過份！

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正區新豐街有1隻左腳受傷的黑色流浪狗，走起路來一跛一跛，而且與人非常親近，所以附近居民喊叫牠「虎克」；沒想到幾天前，民眾發現虎克右前腳，竟然遭到沒良心的人，用鐵絲緊緊纏繞綑綁，造成血液不通發炎腫脹，還好被路過的熱心民眾即時發現，經初步處理消毒，目前逐漸康復。整個過程被民眾貼文在《爆料公社》，馬上引發眾怒表示，「真的很過份，怎麼這麼沒良心的人」。



▲ 左腳受傷右腳又被鐵絲綁，佛心民眾救浪浪「虎克」...網友大罵：真的很過份！（圖／翻攝自「爆料公社」）

據附近民眾表示，約2年前，這隻黑色流浪狗跛著左前腳來到基隆市新豐街，附近民眾給牠取名為「虎克」，和民眾感情很好，附近居民都會拿飼料給牠吃，最後虎克就一直待在新豐街，民眾還搭建狗窩給虎克住。這次經民眾發現，右前腳被其民眾惡意用鐵絲纏繞，造成右前腳受傷。

還好有民眾即時發現，將鐵絲順利拆除後，用碘酒消毒傷口後敷藥，再用紗布覆蓋傷口，大家真的衷心感謝那位熱心民眾。民眾拍照錄影貼文到臉書社團《爆料公社》引發網友憤怒回應，「很壞欸，左腳都一跛一跛還虐待牠」、「好狠心」、「實在太好扯了」、「牠的右腳一定很痛」、「 太誇張了！怎麼會有這麼沒良心的人」。

基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱表示，目前尚未接獲相關報案，民眾有線索可提供動保所調查。因人為因素刻意鐵絲綑綁，造成犬隻受傷，已違反動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下罰金。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 民眾還搭建狗窩給「虎克」住。圖中此黑狗不是虎克。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 左腳受傷右腳又被鐵絲纏繞綑綁。（圖／翻攝自「爆料公社」）