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60歲嬤獨力養大3孫…卻被逆子趕出家門！含淚賣地瓜當遊民：算了吧

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▲▼魏阿嬤。（圖／記者陳雕文攝）

▲魏阿嬤醫生奉獻給家人，卻落得被趕出家門的下場，如今推著車，努力賣地瓜「為自己而活」。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

心疼…新北市一名阿嬤原本靠著打零工養育3個年幼孫子，豈料被不孝的兒子趕出家門，要她自己找地方住，傷心透頂在外擺攤度日，且如遊民一般四處為家，【新北平安站】得知此事立即伸出援手，讓她有暫時的棲身之所及固定擺攤點！記者實地找到了阿嬤，也發現她那慈祥的笑容背後，藏著數不盡的淚。

據了解，60歲魏姓阿嬤在17歲結婚，北漂來土城討生活，並生下一男一女，但幸福的時光轉眼即逝，沒多久就和丈夫離婚，只能辛苦打零工養育兒女，20多年過去，子女分別「使人懷孕」、「被懷孕」，且兩人後來都跟各自的另一半分開…

由於兒女的經濟狀況都不穩定，已經自顧不暇了更何況養育下一代；魏阿嬤只好一肩扛起照顧3孫的職責，當時她已經50多歲，仍舊想盡辦法打零工、擺攤賺錢，還「前抱後背」顧孫，不讓他們挨餓；後來魏阿嬤的女兒帶走孫女自行撫養、兒子也打算自己養育雙胞胎，魏阿嬤還以為，「總算能輕鬆一點生活了」，然而老天爺沒有就此放過她…

▲▼魏阿嬤。（圖／記者陳雕文攝）

▲魏阿嬤默默吞了數不盡的淚，仍堅強地說，「過去的遭遇，就也只能這樣了，算了吧」這句看破一切的言語，令人鼻酸。（圖／記者陳雕文攝）

原本魏阿嬤跟兒孫同住，結果兒子剛講完要接手養小孩的想法，隨後就說，「沒有足夠錢支付房租，要換一個便宜點的小套房住…」，但成員只有他自己跟孩子們，還要求魏阿嬤離開這個家，「請妳自己去找地方住」辛苦大半輩子的她聽到這番話，心都碎了卻也無可奈何，拿了點行李，便開始在街上遊蕩，頂多打打零工耗時間，已經無家可歸...

【新北平安站】發現了魏阿嬤，立刻伸出援手！幫助她到三重區暫住、擺攤賣地瓜，生意也慢慢好轉！魏阿嬤面對記者，還笑嘻嘻的比「耶」，她說，「過去的遭遇，就也只能這樣了，算了吧」這句看破一切的言語，讓記者一陣鼻酸。

據了解，魏阿嬤自從嫁到新北市之後，一直沒有回去雲林的老家，在那裏，還有魏阿嬤的母親（高齡80多歲），但她不願意回去，理由是，「等存到錢了，回家才比較有面子」，都過這麼多年，她一直在養育骨肉、幫忙帶孫子們，始終都在付出，什麼錢都沒存下來，不想要回到家鄉也當啃老族。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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