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桃機拾獲2350元菸酒未還　男挨告侵佔！花1萬7千元獲緩起訴

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▲桃園市潘姓男子去年10月在桃園機場第二航廈吸菸區拾獲價值2千餘元免稅菸酒占為己有挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市潘姓男子去年10月在桃園機場第二航廈吸菸區拾獲價值2千餘元免稅菸酒占為己有挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子去年10月間在桃園國際機場第二航廈吸菸區拾獲價值2350元的洋菸與洋酒占為己有，王姓失主察覺遺失免費菸酒後報案處理，航警局調閱監視畫面查出潘男涉案後移送法辦；潘男事後與王姓失主達成和解賠償1萬2千元，桃檢偵結予以緩起訴處分為期1年，但需支付國庫5千元，潘男拾得2千餘元免稅菸酒，卻花費1萬7千元獲緩起訴，真是得不償失。

檢警調查，48歲的潘姓男子於去年10月26日下午5時許搭機返回桃園機場，出境後到第二航廈吸菸區抽菸，發現吸菸區柱子旁有個免稅購物袋，裝有一條洋菸與一瓶威士忌洋酒與售貨單總計2350元，但潘男沒等失主認領將遺失物占為己有離開機場。

失主王姓男子察覺免費菸酒購物遺落吸菸區，遍尋不著後向航警局求助，警方調閱監視器查出被潘男撿走，依侵占遺失物罪嫌通知潘男到案說明，潘男到案後坦承拾獲免稅菸酒等遺失物，也願意賠償王姓失主，潘男最後以1萬2000元與王男達成和解。

檢方認為，潘男涉嫌侵占遺失物罪，但事後與王男達成和解，檢方偵結予以潘男緩起訴處分為適當，緩起訴期間為1年，緩起訴處分確定後6個月內需向公庫支付5000元。

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