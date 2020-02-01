男欠債歪腦動到超商搶運鈔車　開槍卡彈「慘遭保全打趴」

▲桃園市廖姓男子去年11月因欠債鋌而走險，購買手槍搶超商ATM補鈔，桃檢偵結依強盜、槍砲彈藥提起公訴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子去年11月與黃姓男子購買改造手槍準備搶超商，犯案當天黃男卻臨陣退卻，廖男獨自騎偷來機車在龜山區某超商準備行搶，見保全從運鈔車下來在超商補鈔時立即開槍，因卡彈無法擊發被保全當場KO制伏，警方趕抵後將廖男移送法辦；桃檢偵結依強盜、違反槍砲彈藥管制條例與竊盜等罪嫌將廖、黃2人提起公訴。

檢警調查，38歲的廖姓男子自稱積欠上百萬元賭債無力償還，去年11月起與44歲的黃姓男子竊取路旁機車、竊取車牌，到台中市逢甲夜市向年籍不詳男子以5萬元購買1把改造手槍與8顆子彈準備行搶犯案。

11月27日上午8時許，廖約黃準備犯案，但黃男卻臨時喊卡不願前去，廖男騎著偷來機車掛上偷來車牌，到龜山區文化一路上的超商埋伏，下午2時許，某保全公司林姓、黃姓保全到超商準備補鈔250萬元現金，黃手提現金鈔匣，林在旁戒護，此時，廖男突然上前行搶被2人制止，廖立即對空開了1槍，威嚇保全不得抗拒，但林姓保全並未退縮，廖男準備朝林開槍時卻卡彈，林立即以警棍打掉手槍，2人在超商扭打，一旁熱心民眾見狀也加入制止，警方隨即趕來依現行犯逮補廖到案。

檢方偵訊時，廖男坦承犯行，黃男則坦承有借錢給廖買改造手槍，也一起偷機車，但否認參與超商補鈔，保全、超商店員與目擊民眾則指證廖男行搶，並提供超商監視器作案畫面佐證，檢方偵結依強盜、違反槍砲彈藥管制條例、竊盜等罪嫌將廖、黃2人提起公訴。

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