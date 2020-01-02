桃園燈會專屬「曙光樂團」　創作「主題曲、主視覺」

▲市府秘書長黃治峯和2020桃園燈會專屬「曙光樂團」。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020金鼠年，桃園燈會邀請4位國內實力派歌手組合的台灣第一個燈會專屬「曙(鼠)光樂團」，推出全新創作燈會主題曲—「曙光 LIGHT UP」，要和桃園人大聲唱出曙光，照亮桃園幸福城市，並量身打造桃園燈會主視覺 展現桃園燈會藝術內涵。

▲2020桃園燈會專屬「曙光樂團」。（圖／市府提供）

市府秘書長黃治峯2日於「曙光樂團」，發表創作「主題曲」暨「主視覺」會中指出，2020桃園燈會另一項全新創舉，由知名唱片製作人-陳子鴻老師監製，打造台灣第一個燈會專屬「曙(鼠)光樂團」，由兩位桃園在地出身歌手（爽樂團紅中、陳曼青）及兩位國內實力派的歌手（黃少谷、許莉潔）組成，由紅中全新創作燈會主題曲—「曙光 LIGHT UP」。

▲2020桃園燈會發表創作「主題曲、主視覺」。（圖／市府提供）

創作理念從《在我們的人生，總會有軟弱的時刻，多麼希望有人看到我們的需要，即使是一絲一毫的關心，讓曙光給你溫暖的夢想，重新站起來的力量。一起發出最燦爛的曙光，帶著笑容閃閃發光》，希望這首歌像曙光一樣給大家溫暖的力量，並且帶領桃園在地高中職學生演唱代表，一起大聲唱出對桃園的期待與願景，象徵桃園的未來就如曙光照亮這座幸福城市。

觀旅局長楊勝評說，2020桃園燈會首度移師老街溪沿岸，串聯「平鎮新勢公園」及「中壢光明公園」舉辦，燈會主視覺邀請國內百大工業設計師張漢寧，不但是中華民國工業設計協會歷屆最年輕的理事長，也是近2年台灣燈會的策展人，主視覺圖像以鼠年為生肖之首，象徵一元復始萬象更新，並從桃園特色地景「埤塘」發想，融合生肖主題，預告今年桃園燈會是一場藝術視覺的饗宴！

►我沒有遲到，是時間遲到了！