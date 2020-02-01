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海關查扣5萬餘片口罩　航警局：別再郵寄出境違者沒收+罰款

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▲航警局與海關31日在桃機再度查出256件郵件、5萬多片口罩，已全數沒入轉至衛福部疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與海關31日在桃機再度查出256件郵件、5萬多片口罩，已全數沒入轉至衛福部疾管署作為防疫所需。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

武漢肺炎疫情持續延燒，引發民眾搶購口罩，桃園機場海關與航警局繼30日在台北郵件處理中心查獲3萬餘片口罩以郵件寄送國外，除全數沒入轉至疾管署作為防疫所需外，31日再度查獲256件郵件總計53,955片口罩，已全數沒入，航警局1日重申，依照政府現行管制規定，籲請民眾別再將口罩以郵寄或報關方式寄送出口，以免違法受罰。

航警局1日表示，政府針對武漢疫情防疫，要求口罩業者提高產能外，並統一徵購、調度、售價，確保國內口罩供應無虞，但部分民眾為供應大陸親友、公司同仁，透過郵寄、行李託運或出口報關方式寄送，依據經濟部公告自今年1月24日起至2月23日止，為期一個月期間，紡織材料製口罩管制出口以確保國內口罩供應所需。

▲航警局與海關31日在桃機台北郵件處理中心查出256件郵件、5萬多片口罩將全數沒入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與海關31日在桃機台北郵件處理中心查出256件郵件、5萬多片口罩將全數沒入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，繼30日會同海關在台北郵件處理中心執行出口郵件檢查查獲123件總計33,225片以郵包將口罩寄送出口的案件，除全數沒入外，也轉至疾管署作為國內防疫需求，但仍有民眾心存僥倖，仍有意圖郵寄口罩出關，31日執行出口郵件檢查仍查獲多達256件總計53,955片口罩案，依法由海關全數沒入並移送衛福部疾管署做為國內防疫所需。

航警局籲請民眾務必遵守政府現行管制措施，口罩不得以郵寄或報關方式寄送出境，以免觸法受罰，航警局與海關將持續配合嚴查，以避免防疫政策出現缺口。

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