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雲林2機車擦撞先倒地！休旅車跟著撞上起火　2名騎士受傷送醫

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記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，雲林縣消防局獲報指虎尾鎮興南橋有休旅車火燒車，警消到達現場發現為一輛機車與一輛汽車一同陷入大火，由虎尾分隊出動4輛消防車前往搶救，並將2名傷者送醫治療，車禍肇責將由警方進一步釐清。

▲雲林縣虎尾鎮興南橋發生一起火燒車，詳細起火原因仍待調查。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林虎尾鎮31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，一輛機車與休旅車陷入熊熊烈火中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，一開始為2名騎士各別騎乘兩輛摩托於興南橋頭發生碰撞，其中一輛機車因碰撞後倒於路中，兩名騎士各別倒地後還來不及起身反應，路中的機車疑似因現場昏暗，遭後方行駛而來的休旅車一頭撞上，拖行約5公尺，因而起火，汽車駕駛與車上一名乘客隨即下車，毫髮無傷。

雲林縣消防局獲報後派出虎尾分隊，出動4輛消防車前往搶救，警消表示，21:24分獲報出動，疑似機車油箱破裂，無爆炸但21:32抵達現場時已成猛烈大火，於21:50分將火勢撲滅，兩名機車騎士均受輕微擦挫傷，由救護車送往虎尾若瑟醫院救治。

其中一名男騎士為虎尾科技大學學生，向記者表示，是在回宿舍的途中與另名騎士先發生碰撞，雙雙倒地，騎士說，自己機車倒在靠近人行道，另輛機車則接近路中，碰撞後還來不及起身反應、移動機車，就聽見汽車撞上來的聲音，機車遭撞後卡在車頭起火，汽車駕駛與乘客隨即下車，幸好人未再受波及，算不幸中的大幸，關於肇責不便多說，均等待警方調查釐清。

警方表示，汽車駕駛與兩名機車騎士均未酒駕，二部機車在興南大橋興南里端，因南向機車左轉與北向直行機車發生擦撞，其中一機車因碰撞後倒於路中，遭後方行駛而來的休旅車一頭撞上卡在車底拖行逾10公尺，休旅車再因車底卡機車、車頭墊高而導致無法有效煞車，機車遭拖行沿路面摩擦產生火星，又引燃溢出汽油而引發火燒車，肇事原因仍須交由交通隊進一步調查鑑定以釐清責任。

▲雲林縣虎尾鎮興南橋發生一起火燒車，詳細起火原因仍待調查。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林虎尾鎮31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，一輛機車與休旅車陷入熊熊烈火中，數十公尺外仍見猛烈火光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，一輛機車與休旅車陷入熊熊烈火中，數公尺外仍見猛烈火光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，一輛機車與休旅車陷入熊熊烈火中，數公尺外仍見猛烈火光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲雲林虎尾鎮31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，一輛機車與休旅車陷入熊熊烈火中，數公尺外仍見猛烈火光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲車禍事故機車遭後方汽車二度撞上引起火燒車，虎尾分隊出動4輛消防車前往搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮31日晚間發生一車禍引起火燒車事故，一輛機車與休旅車陷入熊熊烈火中，數公尺外仍見猛烈火光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
▲事故機車遭後方汽車二度撞上，引火燒成骨架。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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