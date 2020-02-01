「你罷韓？我罷你！」罷免黃捷第一階達標　高雄王先生：你們都霸凌韓國瑜

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

罷韓行動正如火如荼展開中，除了罷免高雄市長韓國瑜聲浪，還有在去年因於議會質詢時「白眼」韓國瑜的時代力量高雄市議員黃捷，也遭點名，聯署地點就在高雄市鳳山區內，連署點負責人王先生表示，目前連署書收集已超過3千多份，已達第一階段數量「大家看罷韓團體持續霸凌韓市長，感覺氣憤，因此初五開張後每天都有上百人來連署。」



▲黃捷對於罷免行動要大家不必替他擔心 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷免黃捷連署點 。（圖／記者翁進忠攝）

罷免高雄市長韓國瑜行動持續中，但現在也有韓國瑜支持者發起罷免高雄市議員黃捷，連署點負責人王先生表示，目前連署書已經收集到3千多份，對於第一階段數量已經足夠，但考慮到第二階段需要2萬9千多份，時間只有40天比較趕，因此想將數量累積上去，等到2萬多份後才會送件。

▲連署點負責人王先生 。（圖／記者翁進忠攝）

王先生說，連署時間是從去年9月1日開始，中間遇總統大選有停擺，但過完年後大家看罷韓團體持續霸凌韓市長，感覺氣憤，因此初五開張後每天都有上百人來連署。他說「我們不是政治團體，是一間店一群愛護國家的人，看到議員在霸凌市長，用剪接影片來抹黑，替市長感到委屈，希望做就要做成功，準備需要更充足的時間。」實際觀察一小時內約有20位民眾到場來簽署，甚至有非鳳山選區也跑來要簽，但被制止。

▲連署點有民眾陸續來簽署 。（圖／記者翁進忠攝）

對於「霸捷」聲浪起，時代力量市議員黃捷回應「其實就是平常心看待，我每天都在做該做的是正確的事，不會因為有人要罷免我就停止罷韓行動，因為正確的事，該做的事還是會勇敢的努力去做，大家不用替我擔心，這是公民意志展現，如果這是鳳山區的民意我也欣然接受。」

據《選罷法》規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員為例，鳳山區的選舉人數是28萬7829人，罷免第一階段要1%以上選民簽署約2900人，第二階段要10%以上選民簽署約2萬9千人，第三階段投票，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意得票。

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