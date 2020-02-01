罷韓連署本周拚10萬份！回應韓國瑜喊蓋肺炎收容所　黃捷：貽笑大方

▲罷韓四君子到黃捷服務處 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

「罷韓四君子」罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋與公民割草行動代表李醫師，1日前往高雄市議員黃捷服務處，針對市長韓國瑜喊出要設立武漢肺炎患者收容所一事，黃捷說「要設立收容所，不符合高雄所需，且毫無根據，可說是貽笑大方。」

▲黃捷服務處也成連署點之一。（圖／記者洪靖宜翻攝）

罷韓行動正如火如荼展開中，罷韓四君子1日前往為罷韓連署點之一的高雄市議員黃捷服務處。黃捷表示，連日來的連署盛況，展現出了「欲罷不能」的氣勢，希望罷韓二階能夠盡快達標。雖近日有民眾提出「罷捷」反制，黃捷回應，罷韓具有正當理由，且是過去一年市民廣泛的民意，希望罷捷團體提出具體理由，並用理性看待罷免，勿將此做為報復行為，製造社會仇恨與對立。黃捷認為，罷免是公民意志的展現，自己雖然成為被罷免的對象，仍持平常心看待，若通過也會接受。

▲黃捷批韓。（圖／記者洪靖宜翻攝）

針對韓國瑜提出設立武漢肺炎收容所一事，黃捷說「韓國瑜的風格就是人家做什麼他就做什麼，甚至是中國做什麼他就做什麼，完全忽略高雄在地醫療資源相對足夠，中央防疫政策更是優於中國，且台灣不會隱匿疫情、通報機制完善、民眾也會自我管理。」黃捷批評，韓國瑜要設立收容所，不符合高雄所需，且毫無根據，可說是貽笑大方。

罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示「韓國瑜設立收容所的發想相當有趣，或許與妻家砂石業背景有關，韓國瑜不瞭解台灣現有體制、系統、需求與能量，甚至如同媽寶一般，無論是資金或土地需求，都將責任歸屬推往中央。」他批「韓國瑜可能以為在蓋模擬城市，永遠忽略城市真正的需求、或者需要補足的缺失，今天站出來，就是要向總是無法看清狀況的市長說不，將他罷免下台。」

另外，針對罷韓二階進度，尹立說明「罷免從大年初五開始啟動至今，包含光復高雄罷韓總部、台灣基進與公民割草等連署站，繳件份數已超過8萬，希望本週可以達到10萬的目標。」盼能盡速達到30萬的目標。

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