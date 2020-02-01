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氣象局發布低溫特報　台南大樓傳1家4口一氧化碳中毒

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▲台南市北區一棟大樓發生一氧化中毒案件，一家4口分別出現頭暈，所幸4人送醫後全平安無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市北區一棟大樓發生一氧化中毒案件，一家4口分別出現頭暈，所幸4人送醫後全平安無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北區一棟大樓，2月1日凌晨發生一氧化中毒案件，一家4口分別出現頭暈，疑似是安裝在陽台的屋內式熱水器，因未正確裝設排氣管且陽台加蓋窗戶造成瓦斯燃燒不完全，且屋內門窗幾乎緊閉不通風導致，所幸4人送醫後全平安無礙。

依據內政部統計2019年全國一氧化碳中毒已發生20件，奪走4人性命，並造成60人受傷，且2013年至2019年燃氣熱水器一氧化碳中毒事件中，近8成是因為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所；其次則是屋內式熱水器未正確裝設排氣管，造成燃燒產生的廢氣無法順利排出所致。

▲台南市北區一棟大樓發生一氧化中毒案件，一家4口分別出現頭暈，所幸4人送醫後全平安無礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局呼籲使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風，若通風不良則易燃燒不完全，且廢氣無法順利排至屋外，造成一氧化碳中毒。民眾也要及早檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。

消防局強調，一氧化碳無色無臭，民眾使用熱水器或瓦斯爐時，如有頭暈、嘔吐、四肢無力或意識不清等症狀，要警覺有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，移動到通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。

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