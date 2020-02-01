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境外及境內污染同步累積　台南啟動應變減緩空氣污染

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▲台南市空品變差，台南市政府成立跨局處應變小組，執行應變作業，減少空污。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市空品變差，台南市政府成立跨局處應變小組，執行應變作業，減少空污。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

受到入冬以來最強寒流帶來境外污染，風速減弱後污染同步累積影響，造成空氣品質大範圍轉差，預計2月4日後北風逐漸增強後，帶動污染物擴散，空氣才會逐漸好轉，台南市政府1日上午8時40分成立跨局處應變小組，執行應變作業。

市長黃偉哲特別提醒，至2月3日前，每日「深夜至隔天上午」，大氣條件最容易使污染物「聚集在地表」，空氣將是一天當中最差的時段，在此期間，請鄉親盡量避免從事戶外劇烈運動。

▲台南市空品變差，台南市政府成立跨局處應變小組，執行應變作業，減少空污。（圖／記者林悅翻攝）

環保局表示，這一波寒流自1月30日起，直接將大陸的污染物往台灣帶，由於本次寒流乾燥，污染物移動傳輸的效率非常高，加上冷空氣的來源多半是亞洲大陸，因此目前仍舊受到這波境外污染影響，加上寒流逐漸減弱後，天氣逐漸回暖，週末假日風速將更減弱，擴散條件轉差，境內的污染物同步累積導致，1日上午8時40分環保局已啟動應變措施，包括通知60家大型工廠提升防制設備效率等減少空污排放措施，並逐時線上監控7家13根工廠的煙道是否異常排放、通知74處大型營建工地提高裸露地灑水頻率並出動洗街車，或人工針對工地出入口及周邊道路加強洗街。

▲台南市空品變差，台南市政府成立跨局處應變小組，執行應變作業，減少空污。（圖／記者林悅翻攝）

環保局一早出動稽巡查人員加強工廠、工地稽巡查，並在南區濱南路周邊路段進行大型柴油車目視判煙作業、亦增派洗街車針對為健康路 林森路、台一線等49條道路，作業行政區涵蓋南區、中西區、北區、安平區、新市區、善化區、東區、新營區、柳營區、後壁區等10個行政區，預計執行洗街259公里，另也於成大醫院周邊執行怠速勸導，全力投入污染改善減緩空氣品質持續惡化。

環保局提醒，2月4日新一波北風增強，空氣污染物才會遠離，空氣品質逐漸轉好，這段期間環保局持續應變並隨時監控空品狀況。

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