義大利禁台航班！768台人滯留⋯外交部：義大利被WHO誤導

▲義大利宣布禁止中台港澳班機入境。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

武漢疫情升溫，義大利等國禁止中港澳台航班入境。外交部表示，義大利衛生部是參照WHO資訊做的決定，目前已向義大利表達不滿。觀光局表示，目前有24團、768位團客滯留義大利。

義大利昨日宣布，2月2日起至4月28日間，禁止中、港、澳、台航班入境，華航每周營運3班的桃園－羅馬航線因此受波及，長榮原訂2月18日開航米蘭，恐也有變數。

請繼續往下閱讀...

外交部歐洲司長姜森表示，外交部已跟義大利相關部會表達不滿與關切，首先認為義大利此決定不合理，因為周邊很多國家病例更多卻沒被禁飛，據了解，義大利衛生部是參照WHO資訊做的決定，但WHO將台灣納入中國轄下，因此義大利才會禁止台灣航班入境，他強調「這是誤導的錯誤分類」。

姜森表示，越南部分已排除誤會，本來卡住的航班也已如期進行。他強調，義大利不是把台灣當作中國一部份，而是被WHO誤導，跟本身立場是兩回事。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，義大利此舉衝擊我國出團狀況，今已聯繫各大旅行社，主要業者均已盤點，截至今日下午6點半，目前滯留義大利的團客有24團、768位，正在協助滯留旅客返台，找尋替代航班返台，但費用可能會增加，不過依法規定，旅行社需吸收增加的費用，團客不必增付費用。

張錫聰補充，旅客要解約退費的話，現行契約規定不可歸責雙方（旅客或業者）當事人，旅行業可扣除已代繳的規費，如辦護照等費用，全數退還旅客。

交通部昨日表示，有其他數個國家感染人數高於我國，卻未受到相關限制，故此限顯然與我國本身疫情無關。相信義大利政府是基於誤解，而導致此一錯誤限制。

交通部指出，我國正透過各種管道，向義大利政府進行了解與更正中。經由民航局昨下午向義方民航局反映，義方已有修正公告允許過境航班飛航義大利，但是仍然未同意降落該國機場，此舉影響華航羅馬航線及即將開航的長榮米蘭航線。